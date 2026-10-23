Plaza Italia: ajustaron el proyecto de recuperación con aportes de vecinos e instituciones y preparan el pliego para licitar las obras

La propuesta arquitectónica Sombra y Agua incorporó modificaciones a partir de los aportes de vecinos, instituciones italianas y autoridades. La Provincia comprometió el financiamiento y estiman que los trabajos podrían completarse entre seis y siete meses después de su inicio.

Plaza Italia. El proyecto arquitectónico Sombra y Agua fue ajustado con aportes de vecinos e instituciones.

El proyecto para recuperar y poner en valor Plaza Italia , en la ciudad de Santa Fe, avanzó con la presentación de los ajustes a la propuesta arquitectónica ganadora del concurso de ideas. El objetivo ahora es completar el pliego licitatorio para convocar a la licitación y avanzar hacia el inicio de las obras que permitirán transformar el actual espacio de estacionamiento en una plaza destinada al encuentro y la recreación.

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, encabezó una nueva reunión en la Presidencia de la Cámara, donde los arquitectos Germán Müller y Martín González presentaron las modificaciones incorporadas al proyecto Sombra y Agua , a partir de las observaciones realizadas durante las distintas instancias de participación.

Del encuentro participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el diputado provincial José Corral; representantes de las comunidades italianas y de la Vecinal Zona Sur Pedro Candioti, además de funcionarios municipales.

De estacionamiento a espacio de encuentro

Durante la reunión, Michlig destacó el trabajo conjunto de las instituciones, los vecinos, los profesionales y las autoridades que participaron del proceso iniciado el año pasado. También recordó que el concurso reunió a más de 30 participantes y permitió incorporar distintas miradas sobre el futuro de este espacio público emblemático.

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El senador agradeció el compromiso del Gobierno provincial y del gobernador Maximiliano Pullaro, quien comprometió el financiamiento de la inversión mediante un acta firmada el 24 de junio de 2026.

“Vamos a dejar de utilizarla como playa de estacionamiento para que sea un ámbito de recreación, de encuentro de la familia, de los jóvenes, de los niños, para que la podamos disfrutar”, expresó Michlig.

El próximo paso será avanzar con el pliego licitatorio para convocar a las empresas interesadas en ejecutar los trabajos. Según indicó el legislador, la expectativa es que la plaza pueda estar inaugurada en un plazo estimado de seis a siete meses desde el comienzo de las obras.

Un proyecto con aportes de vecinos e instituciones

El intendente Juan Pablo Poletti valoró el avance de la iniciativa y el proceso participativo que permitió revisar la propuesta original. “Era un estacionamiento que se va a convertir en una plaza”, señaló, y agradeció a la Legislatura por impulsar la recuperación del espacio para la ciudadanía.

Por su parte, José Corral destacó el concurso de ideas como mecanismo para seleccionar la propuesta arquitectónica y la participación de vecinos, entidades barriales e instituciones italianas durante el desarrollo del proyecto.

El secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, Alejandro Boscarol, también resaltó el intercambio entre los distintos sectores y explicó que el proceso permitió incorporar diferentes perspectivas a la propuesta final.

“En una metodología participativa siempre se cede para que el proyecto logre reunir un poco de la mirada de cada uno”, afirmó.

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La identidad italiana seguirá presente

Desde la Vecinal Zona Sur Pedro Candioti, su presidenta, Laura D’Andrea, valoró que las observaciones realizadas en representación de los vecinos fueran consideradas en la nueva presentación.

“Muchas de nuestras opiniones, que en realidad eran el parecer de los vecinos del barrio Sur, fueron tomadas, así que salimos muy satisfechos con esta última presentación del proyecto”, expresó.

Las instituciones italianas también destacaron la posibilidad de participar en las decisiones vinculadas con la identidad histórica y cultural de la plaza.

Fabián Forte, representante de la comunidad italiana, del Centro Piamontés y del grupo de baile Italhoy, manifestó su satisfacción por haber sido escuchados y por la continuidad de la identidad italiana en el espacio.

“Estamos contentos de que se nos haya tomado como una comunidad activa, que nos han escuchado y hemos tenido la oportunidad de expresar todo lo que nosotros necesitamos como para defender la italianidad en la ciudad y para sostener el nombre Plaza Italia y su identidad patrimonial”, sostuvo.

En la misma línea, Silvana Bruschi, representante de la colectividad italiana y consultora de la región italiana de Emilia-Romaña, destacó que la plaza conservará su nombre y que se prevé un espacio para las actividades de la comunidad.

“La plaza se va a seguir llamando Plaza Italia, eso fue un logro también, y el espacio que nos van a otorgar para nuestros eventos de la italianidad”, afirmó. Además, mencionó la intención de realizar allí la Festa in Piazza.

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Los arquitectos destacaron los cambios en la propuesta

Esteban Saavedra, integrante de la Asociación Roma y del grupo de baile Romanina, consideró que la propuesta mejoró respecto de la idea original y destacó la incorporación de sugerencias formuladas por las entidades italianas.

Los autores del proyecto también valoraron las instancias de intercambio. Germán Müller sostuvo que la participación permitió introducir ajustes a la propuesta inicial y manifestó la disposición del equipo para continuar trabajando hasta llegar a la ejecución de la obra.

Martín González, por su parte, destacó la oportunidad de intervenir en un espacio vinculado con el patrimonio y la historia de Santa Fe.

“El poder poner en valor esta plaza, este edificio patrimonial que tiene tanta historia, este sitio que es parte del casco histórico de nuestra ciudad es una gran oportunidad”, afirmó.

Con la presentación de los ajustes a Sombra y Agua, la recuperación de Plaza Italia se acerca a una nueva instancia: la preparación del pliego licitatorio. El objetivo es avanzar hacia una intervención que preserve la identidad histórica del lugar y lo convierta en un espacio de recreación, encuentro y actividades culturales para la comunidad.