La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

El nuevo emblema, resultado de un proceso participativo con vecinos y especialistas, fue izado por primera vez en el Anfiteatro "Juan de Garay" como símbolo de la identidad histórica y cultural de la capital santafesina.

14 de noviembre 2025 · 21:41hs
Santa Fe estrenó su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario.

Este viernes 14 de noviembre, la ciudad de Santa Fe realizó el primer izamiento oficial de su bandera, un hito que se da en el marco de la celebración del 452° aniversario de la fundación de la capital provincial, que se cumple este sábado 15.

El acto protocolar se llevó a cabo en el Anfiteatro "Juan de Garay", ubicado en el emblemático Parque del Sur, reuniendo a autoridades, instituciones y vecinos.

Flamante bandera de Santa Fe

La flamante bandera de la ciudad es el resultado de un exhaustivo proceso participativo que convocó a la ciudadanía, instituciones, historiadores y especialistas en vexilología. La finalidad de esta iniciativa fue dotar a la capital de un distintivo que condense y represente su historia, identidad cultural, su entramado social, su vida institucional y su proyección política.

Según se destacó durante la ceremonia, el nuevo emblema busca ser un "símbolo de identidad cultural, social, institucional y política" para todos los santafesinos, uniendo el pasado fundacional con el futuro de ciudad capital de la provincia de Santa Fe.

Seguir creciendo y mejorando cada día

El intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, agradeció “al gobernador por estar en un día tan importante, por acompañarnos en la presentación de la primera bandera de la Ciudad de Santa Fe, que fue confeccionada luego de un proceso abierto, con un contenido democrático real. De esta manera, hemos saldado una deuda histórica. Nuestra bandera va a ser el grito de una ciudad que quiere seguir creciendo y mejorando cada día, en cada barrio y en cada calle”, finalizó.

Además del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también estuvieron presentes los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Economía, Pablo Olivares; el senador por La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el secretario del Ente de Coordinación del Área Metropolitana Santa Fe, Cristian Hoffmann; diputados nacionales y provinciales; y autoridades de ciudades y comunas vecinas.

Concurso abierto

Durante 2024, la Municipalidad de Santa Fe convocó al concurso abierto “Una Bandera para la Ciudad de Santa Fe”, que tenía por objeto el diseño de la bandera de la ciudad. Se presentaron 67 propuestas, y más de 40 incluían el puente colgante. La selección estuvo a cargo de un jurado experto, integrado por Marcelo Bertone, Mariana Perticara, Alejandro Gariglio, Silvina Cian y Cristina Vallejos.

La propuesta ganadora fue la de Jeremías De Mattía: “Los elementos que elegí para diseñarla fueron el Puente Colgante, porque sin dudas es un símbolo de la ciudad, la Constitución, porque somos la cuna de la Carta Magna, y dos laureles que enarbolan todos estos elementos. La franja de abajo representa el agua, tan presente en nuestra zona y la superior, que es de color blanca, la bondad de la ciudad”, detalló.

La readecuación gráfica del boceto original estuvo a cargo del Matías Bonfiglio, profesor de arte, gestor cultural y artista plástico: “Lo que hicimos fue adaptar gráficamente la propuesta original para viabilizar la ejecución de la bandera”, especificó.

bandera fundación aniversario Santa Fe
