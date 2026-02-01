Uno Santa Fe | Santa Fe | policías

Héroes de la vida cotidiana: dos policías salvaron a un bebé y a su madre, que no sabía que estaba embarazada

Los efectivos llegaron por una emergencia médica y encontraron a la mujer descompensada tras dar a luz en el baño. La rápida intervención permitió reanimar al recién nacido y asistir a la madre hasta la llegada del personal de salud

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de febrero 2026 · 11:06hs
A una semana del nacimiento de Elías —que ya pesa tres kilos— y con su mamá recuperándose favorablemente tras el parto y la internación, UNO Santa Fe dialogó con María Victoriana Silva, de 28 años, protagonista de una historia tan inesperada como conmovedora.

La joven dio a luz sin saber que estaba embarazada, durante la noche del viernes 23 y la madrugada del sábado 24 de enero, en el baño de su casa, tras horas de fuertes dolores abdominales. El nacimiento tuvo como héroes a dos policías de la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional II Rosario: los suboficiales Candela Hernández (21) y Elías Cachí (22).

El procedimiento

El sábado 24 de enero, cuando la guardia estaba por finalizar, los suboficiales Hernández y Cachí fueron comisionados por la central de emergencias 911 a una emergencia médica en una vivienda del pasaje Paraná al 1000, en la ciudad de Rosario. Con sirenas y balizas activadas, llegaron rápidamente al lugar.

Al arribar, un hombre los recibió visiblemente desesperado: “Mi mujer está toda ensangrentada en el baño y no sé qué pasó”. Con su autorización, los policías ingresaron a la vivienda y le pidieron que permaneciera en el patio. Candela Hernández entró al baño y encontró a la mujer casi desmayada, en medio de un charco de sangre, junto a un bebé que tenía el cordón umbilical alrededor del cuello.

La suboficial retiró el cordón y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras el primer vagido, el recién nacido comenzó a respirar. En simultáneo, Elías Cachí informó por frecuencia policial que se trataba de un parto reciente y solicitó con urgencia la presencia de personal médico del SIES 107.

Agradecimiento eterno

Hernández evaluó que no estaban dadas las condiciones mínimas de asepsia para cortar el cordón umbilical, por lo que aguardó la llegada del equipo médico. Apenas arribó el profesional del SIES, se realizó el procedimiento con el instrumental adecuado.

Luego, María Victoriana y su bebé fueron trasladados en camilla a la Maternidad Martín. En ese trayecto, la mujer hizo una pregunta que quedó grabada en todos: quiso saber si su hijo era varón o mujer, porque —según dijo— llevaría el nombre de quienes les habían salvado la vida. Así fue como el bebé fue llamado Elías, en homenaje al suboficial.

Testimonio

Ya de regreso en su hogar, María Victoriana contó a UNO Santa Fe la felicidad de la familia por la llegada del nuevo integrante. Confirmó que ignoraba por completo su embarazo y que Elías es su segundo hijo. Agradeció especialmente la atención recibida en la Maternidad Martín, donde tanto ella como el bebé fueron asistidos en todo momento.

Al final, compartió una reflexión sincera: tanto ella como su esposo se encuentran sin trabajo y atravesando una situación económica muy compleja, lo que vuelve aún más desafiante este nuevo comienzo.

Policías ejemplares

Desde la central 911, los suboficiales Candela Hernández y Elías Cachí recibieron las felicitaciones de sus pares por la intervención decisiva en una situación de extrema dificultad. Ambos mantienen contacto con la familia de Elías, que ya cumplió su primera semana de vida.

Como resumió su mamá, con una sonrisa cansada y feliz: “Elías solo come y duerme”. Una frase simple para una historia que empezó de manera inesperada y terminó con dos vidas a salvo.

