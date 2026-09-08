Hospital Alassia: la nueva Guardia contará con 14 camas de internación transitoria

La obra está próxima a finalizar, comprende 3.500 metros cuadrados y representa una inversión de unos $20.000 millones. Durante una recorrida por el efector, autoridades provinciales también visitaron a los niños y niñas internados junto a Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La nueva Guardia del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” está próxima a finalizar y contará con 14 camas de internación transitoria , incluidas habitaciones de aislamiento. La obra forma parte de las intervenciones que se llevan adelante en el efector pediátrico de la capital provincial y comprende una superficie de 3.500 metros cuadrados , con una inversión que ronda los $20.000 millones .

La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio , encabezó este martes una recorrida por el hospital, donde también se visitó la sala de Cuidados Intermedios. Allí, los niños y niñas internados compartieron un momento con Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , que se acercó al efector para llevar el espíritu de la competencia a quienes no podrán participar de las actividades por encontrarse hospitalizados.

El Hospital Alassia tendrá una nueva Guardia con 14 camas de internación transitoria

De la recorrida participaron además la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, y la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia. Durante la actividad, las autoridades compartieron un momento con los pacientes, sus familias y los equipos de salud.

Una nueva Guardia y más infraestructura

El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó el avance de las obras y señaló que la nueva Guardia se encuentra “a punto de finalizar”. El funcionario explicó que el sector de Hemato-Oncología está constituido en el mismo espacio físico.

“Hoy recorrimos la obra de la nueva Guardia, que está a punto de finalizar, junto con el departamento de Hemato-Oncología, que está constituido en el mismo espacio físico”, señaló Pauloni.

El Hospital Alassia tendrá una nueva Guardia con 14 camas de internación transitoria

La nueva Guardia tendrá 14 camas de internación transitoria, entre ellas habitaciones destinadas al aislamiento de pacientes. A su vez, el sector de Hemato-Oncología contará con camas de aislamiento individual.

Pauloni destacó las características de la intervención y sostuvo que representa un refuerzo para la atención de pacientes pediátricos, muchos de ellos en estado crítico.

“Con una calidad constructiva enorme, esta obra es un gran impulso para un equipo que trabaja día a día con pacientes pediátricos, muchos de ellos en estado crítico”, afirmó.

El secretario también vinculó las obras con una decisión del Gobierno provincial de fortalecer la infraestructura del Alassia, un hospital que recibe pacientes de distintos puntos del centro norte santafesino.

“Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, estas obras vienen a fortalecer la infraestructura de un Hospital que es referencia en todo el centro norte de la provincia”, sostuvo.

Un espacio para las familias

La recorrida también incluyó “El Refugio”, un espacio destinado a las familias que acompañan a niños y niñas con cardiopatías congénitas durante las cirugías.

El lugar fue pensado para brindar contención y privacidad a los familiares mientras esperan los informes médicos sobre la evolución de los pacientes.

Otro de los puntos visitados fue el área donde funciona el angiógrafo pediátrico, operativo desde octubre de 2025. La incorporación del equipamiento permitió realizar en el propio Hospital Alassia procedimientos de alta complejidad que anteriormente requerían derivaciones.

Desde su puesta en funcionamiento, el equipo realizó 72 procedimientos de alta complejidad, lo que permitió fortalecer al efector como centro de referencia para la atención cardiovascular pediátrica y otras prácticas especializadas.

“Con la constitución de un nuevo equipo y fortaleciendo día a día las prácticas que vienen realizando”, explicó Pauloni al referirse al trabajo desarrollado a partir de la incorporación del equipamiento.

Capi visitó a los niños internados

En paralelo a la recorrida por las obras y los distintos sectores del hospital, la jornada tuvo un momento especial para los niños y niñas internados en Cuidados Intermedios.

La mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Capi, recorrió la sala y compartió con los pacientes y sus familias. La iniciativa buscó acercar el acontecimiento deportivo a quienes, debido a su internación, no podrán vivir de la misma manera las actividades que se desarrollarán en la provincia.

La presencia de la mascota generó un momento de distensión dentro del ámbito hospitalario y permitió que los Juegos también tuvieran su espacio entre los pacientes y trabajadores del efector.

Finalmente, Pauloni destacó el impacto integral de las intervenciones que se llevan adelante en el hospital y sostuvo que la nueva infraestructura contribuirá a transformar el efector pediátrico.

“Toda esta nueva infraestructura del hospital termina transformando este efector de atención pediátrica, que es una referencia a nivel nacional”, concluyó.