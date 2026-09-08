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Seom en barrio Sur: Poletti confirmó que no se ampliará a nuevas cuadras, pero no definió qué pasará en Candioti Sur y el Puerto

El intendente aseguró que no se sumarán nuevas cuadras al sistema en barrio Sur y pidió respetar el nuevo esquema de estacionamiento. Residentes cuestionan las multas y la dificultad para estacionar en el horario pico.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de septiembre 2026 · 19:30hs
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Estacionamiento medido. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que no se ampliará el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) en barrio Sur.

Estacionamiento medido. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que no se ampliará el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) en barrio Sur.

El debate por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) volvió a instalarse en barrio Sur, donde vecinos comenzaron a plantear cuestionamientos por las dificultades para estacionar y el impacto del sistema sobre quienes viven en el sector.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, descartó ampliar el estacionamiento medido. “No, no, no se va a ampliar ni una cuadra más de lo que estaba estipulado desde que nosotros asumimos. No se amplió nunca, salvo la decisión del Ente Portuario poder ordenar el puerto”, afirmó.

De esta manera, el Municipio ratificó que los cambios recientes en la zona no implicarán una extensión del Seom.

Vecinos reclaman por el estacionamiento en el horario pico

Desde la Vecinal Barrio Sur señalaron que el principal problema aparece durante la mañana, cuando se concentra el movimiento de trabajadores y personas que concurren a realizar trámites en organismos públicos y dependencias ubicadas en el sector.

LEER MÁS: La polémica por el Seom explotó ahora en barrio Sur tras los reclamos en Candioti y el Puerto: vecinos juntan firmas y reclaman cambios

Laura D’Andrea, presidenta de la vecinal, explicó que el reclamo comenzó a ser planteado por residentes de calle Entre Ríos. “Hace más o menos un mes se comunicaron algunos vecinos de calle Entre Ríos, justamente por el reclamo que ellos estaban queriendo hacer con relación al Seom. Nosotros nos ofrecimos desde la vecinal para acompañarlos”, relató.

El nuevo SEOM entrará en vigencia el 6 de abril

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Según describió, el momento de mayor demanda se extiende hasta las primeras horas de la tarde. “La situación acá se plantea puntualmente en el horario pico de la mañana, que es cuando los trabajadores y la gente vienen a hacer gestiones en todo lo que es Casa de Gobierno, Tribunales y demás. Ese es el momento pico, hasta las 14 o 15 horas”, explicó.

Los vecinos también cuestionan el control del estacionamiento y aseguran que residentes fueron multados. “He hablado con unos vecinos y te dicen que el residente estaciona en este horario sin SEOM, y vienen y le hacen la multa”, sostuvo D’Andrea.

La nueva ciclovía cambió el estacionamiento

El reclamo se da en paralelo con la puesta en funcionamiento de una nueva ciclovía en inmediaciones del Parque Sur, sobre avenida Presidente Arturo Illia, que se extiende desde 3 de Febrero hasta 1° de Mayo y continúa hacia bulevar Raúl Tacca.

La obra obligó a reorganizar algunos espacios para estacionar. Uno de los cambios más importantes se produjo sobre Illia entre 9 de Julio y Uruguay, donde quedó prohibido estacionar para permitir la continuidad de la bicisenda.

Poletti sostuvo que la intervención forma parte de un plan de movilidad más amplio. “Estamos realmente convencidos de que este es uno de los hitos de movilidad que estamos haciendo, porque está todo dentro de un plan de movilidad”, señaló.

LEER MÁS: Nueva ciclovía en el sur de la ciudad: habrá cambios en el estacionamiento y se proyecta la conexión metropolitana con Santo Tomé

El intendente remarcó además que la incorporación de la ciclovía no implica eliminar indiscriminadamente el estacionamiento, sino ordenar los espacios disponibles. “Queremos más kilómetros de bicisenda. Y también queremos ordenar, no suprimiendo por ahí estacionamiento que se necesita”, explicó.

Pedido de colaboración a los conductores

Ante los cambios en los lugares habilitados, Poletti pidió a los conductores respetar la nueva configuración y evitar estacionar sobre la infraestructura destinada a las bicicletas. “Por supuesto que ahora lleva el control y la concientización de este cambio que hubo en la costumbre de estacionar, que no se estacione sobre la bicisenda”, afirmó.

También destacó el trabajo del Concejo Municipal para buscar alternativas frente a la reducción de espacios. “Se cambió al otro lado, se pensó en movilidad”, sostuvo.

Y agregó: “Vamos a seguir, para ir continuando pidiendo la colaboración del vecino que estacione donde corresponde y que no haga una ciudad para ellos, para su propio vehículo”.

LEER MÁS: Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Sin novedades sobre Candioti Sur y el Puerto

El reclamo de barrio Sur se suma a los planteos que anteriormente aparecieron en Candioti Sur y en el Puerto de Santa Fe.

En Candioti Sur, los vecinos habían presentado firmas para solicitar modificaciones al esquema de estacionamiento medido, mientras que en el Puerto también se plantearon cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema y sus características en ese sector.

Por el momento, no hubo nuevas definiciones oficiales sobre posibles cambios en el Seom de Candioti Sur ni sobre una eventual modificación del esquema de estacionamiento en el Puerto de Santa Fe.

Así, en barrio Sur la definición municipal es mantener sin cambios el alcance del Seom, mientras los vecinos continúan planteando sus dificultades para estacionar y reclaman que las particularidades del sector sean contempladas.

Seom Poletti barrio Sur estacionamiento vecinos
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