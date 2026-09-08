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Unión dejó atrás el triunfo ante Instituto y prepara el próximo desafío frente a Talleres

Unión visitará a la T el sábado a las 20. Madelón tendrá la baja de Tarragona, mientras aguarda por la evolución de Luna Diale.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 19:07hs
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Unión dejó atrás el triunfo ante Instituto y prepara el próximo desafío frente a Talleres

José Busiemi/UNO Santa Fe.

Unión atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura y, después de conseguir su tercer triunfo al hilo ante Instituto, ya tiene la cabeza puesta en Talleres. El equipo de Leonardo Madelón afrontará una nueva presentación como visitante este sábado desde las 20, con la obligación de rearmar el equipo tras la expulsión de Cristian Tarragona.

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Madelón busca al reemplazante de Tarragona

La principal incógnita para el entrenador pasa por encontrar una solución para cubrir la ausencia de Tarragona, quien vio la tarjeta roja en los minutos finales del encuentro frente a Instituto luego de la intervención del VAR.

En contrapartida, el técnico contará nuevamente con Julián Palacios. El mediocampista dejó atrás la suspensión de dos partidos que recibió por su expulsión ante Aldosivi y vuelve a estar disponible para el compromiso ante la T.

Una de las posibilidades que analiza Madelón es que Palacios ocupe directamente el lugar de Tarragona, mientras Ignacio Malcorra se adelante en el terreno para desempeñarse como mediapunta.

De todos modos, no es la única alternativa. El regreso de Palacios también podría darse en reemplazo de Brahian Cuello o del propio Malcorra. Otra variante contempla la presencia de Eric Ramírez para acompañar a Marcelo Estigarribia en la ofensiva.

Luna Diale, otra incógnita para el sábado

Mientras el cuerpo técnico define el once, también habrá atención sobre la situación física de Mauro Luna Diale. El delantero continúa trabajando en su recuperación de una molestia muscular que ya le impidió formar parte de los partidos contra Sarmiento e Instituto.

A su vez, Misael Aguirre atraviesa un momento especial luego de convertir frente al conjunto cordobés su primer tanto en el fútbol profesional. El juvenil ganó protagonismo y se presenta como otra alternativa a considerar.

Unión llegará a Córdoba con el envión de tres victorias consecutivas y buscará prolongar su buen presente. El objetivo será volver a sumar fuera de casa y mantenerse entre los protagonistas del Torneo Clausura.

Unión Talleres
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