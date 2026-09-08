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Colón ya tiene árbitro confirmado para un duelo clave ante Godoy Cruz en la Primera Nacional

Colón visitará al Tomba por la fecha 29 de la Primera Nacional y Fernando Echenique fue designado como juez principal para el encuentro.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 18:54hs
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Colón ya tiene árbitro confirmado para un duelo clave ante Godoy Cruz en la Primera Nacional

Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por la Primera Nacional. El Sabalero deberá enfrentar a Godoy Cruz por la fecha 29 de la Zona A, en un partido fundamental para ambos conjuntos. Fernando Echenique fue designado como árbitro principal del encuentro que se disputará en el estadio Feliciano Gambarte.

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Echenique será el juez principal

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la nómina de autoridades para una nueva jornada del campeonato y determinó que Echenique estará al frente del duelo entre mendocinos y santafesinos.

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El experimentado árbitro estará acompañado por Marcelo Errante y Hernán Vallejos, quienes cumplirán las funciones de asistentes. En tanto, Federico Guaymas será el cuarto árbitro durante el partido.

Un partido importante para Colón

El enfrentamiento ante Godoy Cruz aparece como una nueva prueba para el equipo santafesino, que transita la recta final de la competencia con la necesidad de sumar puntos importantes.

El encuentro tendrá lugar en el Feliciano Gambarte, donde ambos equipos buscarán quedarse con una victoria que puede resultar determinante pensando en sus respectivos objetivos para las últimas fechas de la temporada.

El historial de Echenique con el Sabalero

Fernando Echenique estuvo al frente de 21 encuentros de Colón, con un registro de nueve victorias, tres empates y nueve derrotas para el conjunto santafesino. Si bien el balance general resulta desfavorable, existe un antecedente particularmente positivo para el Sabalero: cada vez que el árbitro lo dirigió en la Copa Argentina, consiguió quedarse con el triunfo.

La primera vez ocurrió el 30 de noviembre de 2011, cuando Colón derrotó 2-1 a Talleres gracias a los goles de Martín Luque y Gabriel Graciani. Luego, el 7 de junio de 2017, volvió a imponerse por 1-0 frente a Independiente Rivadavia, con Adrián Bastía como autor del único tanto.

El antecedente más reciente de Echenique dirigiendo al conjunto santafesino se produjo el 8 de mayo de 2024. En aquella oportunidad, Colón venció 2-1 a Los Andes en el estadio Eva Perón de Junín, en un nuevo partido que quedó registrado dentro del historial entre el juez y el Sabalero.

PRIMERA NACIONAL - FECHA 29

Gimnasia y Tiro (S.) - Tristán Suárez

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

Atlanta - Güemes (S.E.)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Erik Grukmann

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Julián Jerez

Colegiales - Nueva Chicago

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

All Boys - San Telmo

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Almagro - Deportivo Maipú (Mza.)

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Ciudad de Bolívar - Central Norte (S.)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

Quilmes A.C. - San Martín (S.J.)

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Iván Mastroieni

Los Andes - San Miguel

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Almirante Brown - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Estudiantes - Acassuso

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

Patronato (P.) - Temperley

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

F.C. Midland - Chacarita Jrs.

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Gimnasia y Esgrima (J.) - Atlético de Rafaela

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Matías González

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Mitre (S.E.) - Chaco For Ever

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: César Ceballo

Racing (Cba.) - Deportivo Morón

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Laurato Castagnola

San Martín (T.) - Agropecuario Arg.

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Defensores de Belgrano - Deportivo Madryn

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

Colón árbitro Godoy Cruz Primera Nacional
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