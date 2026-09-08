Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por la Primera Nacional. El Sabalero deberá enfrentar a Godoy Cruz por la fecha 29 de la Zona A, en un partido fundamental para ambos conjuntos. Fernando Echenique fue designado como árbitro principal del encuentro que se disputará en el estadio Feliciano Gambarte.
Colón ya tiene árbitro confirmado para un duelo clave ante Godoy Cruz en la Primera Nacional
Colón visitará al Tomba por la fecha 29 de la Primera Nacional y Fernando Echenique fue designado como juez principal para el encuentro.
Por Ovación
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Echenique será el juez principal
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la nómina de autoridades para una nueva jornada del campeonato y determinó que Echenique estará al frente del duelo entre mendocinos y santafesinos.
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El experimentado árbitro estará acompañado por Marcelo Errante y Hernán Vallejos, quienes cumplirán las funciones de asistentes. En tanto, Federico Guaymas será el cuarto árbitro durante el partido.
Un partido importante para Colón
El enfrentamiento ante Godoy Cruz aparece como una nueva prueba para el equipo santafesino, que transita la recta final de la competencia con la necesidad de sumar puntos importantes.
El encuentro tendrá lugar en el Feliciano Gambarte, donde ambos equipos buscarán quedarse con una victoria que puede resultar determinante pensando en sus respectivos objetivos para las últimas fechas de la temporada.
El historial de Echenique con el Sabalero
Fernando Echenique estuvo al frente de 21 encuentros de Colón, con un registro de nueve victorias, tres empates y nueve derrotas para el conjunto santafesino. Si bien el balance general resulta desfavorable, existe un antecedente particularmente positivo para el Sabalero: cada vez que el árbitro lo dirigió en la Copa Argentina, consiguió quedarse con el triunfo.
La primera vez ocurrió el 30 de noviembre de 2011, cuando Colón derrotó 2-1 a Talleres gracias a los goles de Martín Luque y Gabriel Graciani. Luego, el 7 de junio de 2017, volvió a imponerse por 1-0 frente a Independiente Rivadavia, con Adrián Bastía como autor del único tanto.
El antecedente más reciente de Echenique dirigiendo al conjunto santafesino se produjo el 8 de mayo de 2024. En aquella oportunidad, Colón venció 2-1 a Los Andes en el estadio Eva Perón de Junín, en un nuevo partido que quedó registrado dentro del historial entre el juez y el Sabalero.
PRIMERA NACIONAL - FECHA 29
Gimnasia y Tiro (S.) - Tristán Suárez
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
Atlanta - Güemes (S.E.)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Erik Grukmann
Asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Julián Jerez
Colegiales - Nueva Chicago
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
All Boys - San Telmo
Árbitro: Brian Ferreyra
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Almagro - Deportivo Maipú (Mza.)
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Ciudad de Bolívar - Central Norte (S.)
Árbitro: Gastón Monsón Brizuela
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
Quilmes A.C. - San Martín (S.J.)
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Iván Mastroieni
Los Andes - San Miguel
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Mariano Ascenzi
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Luis Martínez
Almirante Brown - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Juan Del Fueyo
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
Estudiantes - Acassuso
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
Patronato (P.) - Temperley
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
F.C. Midland - Chacarita Jrs.
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
Gimnasia y Esgrima (J.) - Atlético de Rafaela
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Matías González
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Mitre (S.E.) - Chaco For Ever
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: César Ceballo
Racing (Cba.) - Deportivo Morón
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Laurato Castagnola
San Martín (T.) - Agropecuario Arg.
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Defensores de Belgrano - Deportivo Madryn
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba