Hoy es el Día de la Cumbia Santafesina: por qué se celebra cada 5 de noviembre

Desde el año 2014 se lleva a cabo la celebración en la provincia de santa Fe. Cómo fue la elección de la fecha del día de la cumbia santafesina

5 de noviembre 2025 · 08:59hs
El 5 de noviembre de 2014, el Senado de Santa Fe convirtió en ley el proyecto que promovió que en dicha fecha se celebre el Día Provincial de la Cumbia Santafesina. En los fundamentos de la sanción los legisladores destacaron que el objetivo es “difundir y promover esta expresión popular.

El 5 de noviembre se determinó en conmemoración al fallecimiento de Martín Robustiano “Chani” Gutiérrez, una figura clave para el desarrollo de este género musical que llena de ritmo y emoción, un sonido que nació en Santa Fe y se extiende con fuerza en cada rincón del país.

“La difusión y promoción de la cultura posibilita no solo la vinculación de las personas con su historia, sino también la construcción de su identidad. Definir políticas garantizado la inclusión de los manifestaciones más populares, se constituye entonces en una obligación para quienes tenemos injerencia en su formulación”, escriben. Agregan que la cumbia santafesina “es una expresión musical digna de ser promovida en virtud de la transcendencia alcanzada no solo a nivel nacional sin también internacional”.

Quién era “Chani” Gutiérrez

Nació en la ciudad de Santa Lucía, provincia de Corrientes. A los 12 años “Chani” se radicó en la ciudad de Santa Fe junto a su madre María Rosa Fernández.

premios Gardel artistas Los Palmeras música2 .jpg

"Los Palmeras" fue uno de los grupos que recibieron un fuerte apoyo de parte de Martín Robustiano Gutiérrez, propietario en ese entonces de una disquería, quien les ofreció la posibilidad de grabar su primer disco, en 1976. Esta decisión implicó que decidiera hipotecar su casa a fin hacerse de los recursos suficientes para alcanzar este objetivo.

La fecha elegida para declarar "Día de la Cumbia Santafesina", es precisamente en conmemoración a su fallecimiento el 5 de noviembre de 1992.

