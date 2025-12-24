Importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de Navidad

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete señalaron que “en diciembre, pese a las ventas de los últimos días, no se superaron los números de 2024”.

El sector de la industria del juguete atraviesa un año complejo, con una contracción de las ventas que ni siquiera el repunte estacional de diciembre logró revertir pese a que reconocen buen volumen de ventas en los últimos días previo al 25 de diciembre.

Así lo advirtió en diálogo con La Radio de UNO 106.3 el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Julián Benitez, quien señaló que “ en diciembre, pese a que en los últimos días mejoró mucho el nivel de actividad en los comercios, no se alcanzó a superar los números del año pasado ”.

En ese sentido, explicó que “el cobro del aguinaldo ayuda, aunque hoy el 95% de las transacciones se están haciendo mediante otros medios de pago y se usa muy poco el efectivo”, un dato que refleja el cambio en los hábitos de consumo, pero que no alcanza para impulsar una recuperación sólida del mercado.

Impacto de importaciones

Benítez remarcó que la clave pasa por recomponer el ingreso de los consumidores: “Hay que trabajar en la recuperación del poder adquisitivo del consumidor para recuperar la demanda que necesita el mercado interno”.

Al referirse al fuerte ingreso de productos del exterior, aclaró: “Más allá del incremento del 60% de las importaciones, si el mercado interno acompaña no es un problema, porque la industria argentina es competitiva en los productos en los que se especializa”.

Sin embargo, alertó sobre los desequilibrios que se están generando en el sector. “Se incorporaron muchos jugadores al mercado que están trayendo el mismo producto y están perdiendo, porque todos lo ofrecen a distintos precios”, sostuvo, y agregó que esa situación “deja una mala percepción en el consumidor respecto a estos productos”. Según detalló, “hay 550 empresas que importaron este año y lo hacen sin ningún tipo de cuidado para mantener el mercado balanceado”.

El dirigente también fue cauteloso al analizar el crecimiento de las ventas online. “Existe una contracción real del consumo y el crecimiento del e-commerce sólo refleja el comportamiento de un segmento limitado de la población, sin impacto suficiente en el volumen total de ventas del sector”, afirmó.

Con varios meses consecutivos de resultados negativos, el panorama de cierre de año sigue siendo desafiante. “Tras varios meses consecutivos de malos resultados, el sector se encamina a cerrar el año con una baja en las ventas”, advirtió Benítez, y subrayó que “Navidad y Reyes tienen que ser muy buenos para revertir la caída anual, y hoy vemos ahí un gran desafío”.

En cuanto a las preferencias de los consumidores, detalló que “lideran las ventas los juguetes vinculados al aire libre, como lanzadores de agua, inflables y artículos para la plaza”, seguidos por “los didácticos para primera infancia, bloques y juegos de mesa”. También señaló que “hay una demanda sostenida de peluches interactivos importados, aunque con precios más elevados”.

Finalmente, Benítez aportó datos sobre el nivel de gasto: “El ticket promedio ronda los 22.000 pesos en las jugueterías de barrio, mientras que en las grandes cadenas, donde predominan productos importados de mayor valor, el gasto promedio asciende a unos 49.000 pesos”.