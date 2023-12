Industriales santafesinos expresaron su preocupación por la "competencia desleal" tras la liberación de importaciones

"Nos preocupa un poco que no haya ningún tipo de evaluación, si hay alguna importación que pueda significar algún riesgo para lo que es el mismo bien producido en la Argentina. En Estados Unidos o en Europa vos querés exportar y tu producto es evaluado, si cumple con ciertas reglamentaciones, están los reglamentos técnicos, y si no las cumplís no podés importar. Están hechos para precisamente proteger o poner un pie de igualdad. Si un productor local cumple ciertos de estándares de calidad, y el que va a importar va a traer de un país que no cumple esos estándares, nos genera preocupación", dijo a UNO Santa Fe el presidente de la Fisfe, Javier Martín.

El dirigente industrial agregó que "los procesos de importaciones indiscriminada, sin controles previos, en el pasado han significado competencias muchas veces desleales, porque hay países en donde es muy difícil determinar el porcentaje de subsidios que están teniendo. Porque en esas economías hay empresas que son estatales, que te venden con tarifas que nunca sabes qué porcentaje es costo real y qué porcentaje es costo subsidiado".

"Hay productos que son de libre importación, pero hay otros productos que tienen todo un proceso de aprobación previa. Así funciona todo el mundo. Por lo que leímos, lo único que van a quedar en pie son las verificaciones sanitarias si es un medicamento o un alimento. Pero más allá de eso, hay ciertos reglamentos técnicos que se utilizan en todo el mundo y que nos preocupa si se llegaran a eliminar por completo", observó.

El DNU

Martín se refirió también al Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el gobierno nacional, y criticó algunas derogaciones que establece a leyes que benefician a la industria nacional.

"El Gobierno está legitimado por el apoyo popular que ha tenido, tanto al nivel nacional como provincial, pero todavía tiene algunos equipos incluso que se están terminando de conformar. Hay que ver todas las medidas que van a seguir proponiendo. Tuvimos algunas anunciadas por el discurso del ministro Caputo, otras incluidas en el DNU, otras que aparentemente se presentarían esta semana en un paquete de leyes. Hay muchos cambios y algunos de ellos son muy profundos, muy estructurales. En ese sentido entendemos que lo ideal sería que se discutan en el Congreso", manifestó.

"Nos preocupa la eliminación del Compre Nacional, que es una herramienta que todos los países del mundo la tienen, porque el principal comprador siempre es el Estado Nacional, Provincial, y Municipal. En todos los países del mundo se le da preferencia a la producción nacional", expresó Martín.

El presidente de la Fisfe criticó que "se elimina todo lo que sea promoción industrial, se elimina la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, que eso para la pequeña y mediana empresa puede tener un impacto importante".

"Se está mencionando la posibilidad de retenciones a las exportaciones industriales, hablaron de un 15%, lo cual sería muy negativo. Nosotros tenemos que promover el incremento de las exportaciones de origen industrial con valor agregado, con trabajo genuino y aplicar un 15% de retenciones sería muy contraproducente", sentenció.

Balance

Haciendo un balance del 2023, Martín consideró que fue "un año muy difícil con ramas de actividad que trabajaron muy bien, fundamentalmente las vinculadas con energía, gas, petróleo y minería y otras ramas que las vinculadas al mercado interno que tuvieron una caída en la producción y la mayoría de las empresas que importan insumos han tenido serias de dificultades".

"Eso fue complicando muchas de nuestras cadenas de valor y terminamos el año con varias empresas con dificultades serias para mantener un flujo normal de insumos importados. La sequía también pegó muy fuerte en nuestra provincia, porque generó menos materias primas para el procesamiento de algunas de nuestras industrias", manifestó.

El presidente de la Fisfe agregó que "el año que viene entendemos que el sector de energía va a andar muy bien, fundamentalmente a partir de la sustitución de gas de Bolivia por producción nacional y la utilización del nuevo gasoducto, y la no necesidad de importar desde Europa gas que se había importado los años anteriores".

"El pronóstico es muy bueno, creemos que el campo va a tener una buena cosecha, con lo cual eso es una gran demanda de muchos productos industriales que se van a reactivar. Así que, en principio, debería ser bueno. Hay que ver cómo evolucionan las medidas que se están anunciando", subrayó para concluir.