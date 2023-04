Informe de la Defensoría Pública 2022: sobrepoblación carcelaria, violencia interna y déficit edilicio

La tasa de encarcelamiento de 2022 triplica la del 2012. "En las cárceles ya no hay donde poner a los presos", dijo la defensora Jaquelina Balangione.

En el último informe del Servicio de Defensa, presentado este martes en la Cámara de Diputados de la provincia, se indica que el abarrotamiento de las cárceles no solo se refleja en el alza constante de ingreso de personas. También en que los que están adentro salen menos: las modificaciones legales, en particular un decreto provincial de 2016, les quitan a salidas progresivas a los internos. Este endurecimiento que impide salidas transitorias, regímenes de semilibertad o libertad condicional satura las cárceles donde hay, en lo que va de 2023, más de 8 mil presos, 10 mil si se suman los penales policiales. La Defensoría Provincial advierte que el énfasis en el encierro como única respuesta a la inseguridad tiene efectos muy duros. Si la tendencia sigue así por más que se construyan cárceles no se resolverá el problema del hacinamiento.