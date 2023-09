Inoperancia policial: desvalijaron una peluquería, persiguieron a un delincuente y no vieron que seguían robando adentro

"Entraron a la madrugada, entre las 2 y las 3, estuvieron una hora dentro de la casa. En eso vino un patrullero, vieron que salió un delincuente de mi casa y no reaccionaron, lo persiguieron y se les escapó. Y no mandaron ningún móvil a mi domicilio ni tampoco nos informaron de que nos habían entrado a robar, el patrullero no volvió, nos siguieron robando durante una hora y se llevaron mi camioneta", reveló la mujer.

peluquería barrio mayoraz robo.jpg

Natalia, agregó: "Estábamos durmiendo y nos alertó un vecino, nos llamó por teléfono. Se llevaron todas mis herramientas de trabajo y es la cuarta vez que nos entran, de diferentes maneras, ya no sabemos cómo protegernos porque no le encontramos la vuelta, estamos a merced de estos delincuentes".

"Mientras estaban robando, había uno afuera haciendo campana, pero ya habían abierto el portón del local, había dos personas adentro. La policía frenó al de la moto, se les escapó y encima bajaron las tres personas del patrullero, no quedó ninguna acá, no nos avisaron nada, no sabían si acá habían matado a alguien, si habían violado o robado. No hicieron nada de nada", expuso.

peluquería barrio mayoraz robo (2).jpg

A los 5 o 10 minutos de que la Policía salió a perseguir al delincuente en moto, los otros aprovecharon para irse de la casa: "Los que estaban adentro abrieron el portón de par en par, sacaron la camioneta y se fueron con todo lo robado. La policía no vino más hasta que los llamé a las 3.30, cuando nos avisó nuestro vecino".

Los ruidos que hicieron los delincuentes no despertaron a la familia que también vive ahí: "Somos cinco y todos trabajamos 12 horas por día. Mis hijas van a la escuela, vienen y se ponen a trabajar con nosotros. No nos alcanza el día para poder trabajar, pagar cosas, vivimos de esto, es nuestra fuente de ingresos. De un momento a otro nos acaban de fundir, nuestro único ahorro era la camioneta y encima no tenemos seguro contra robo porque no nos alcanza para pagar ese seguro, pagamos uno contra terceros. Nos arruinaron".

peluquería barrio mayoraz robo (3).jpg

Entre los elementos sustraídos se encuentra una camioneta Ford Ecosport blanca, patente KHM 189, todas las herramientas de la peluquería, además de otras que utilizan para hacer changas, como taladro, una caja de herramientas, una amoladora, los patines de su hija, y algunos productos. "Se llevaron absolutamente todas mis herramientas de trabajo, no me dejaron nada para trabajar", manifestó indignada.

"No solamente no voy a poder trabajar, no voy a poder volver a comprarme nada, no tengo ahorros, el único ahorro era mi camioneta, no tengo nada. El fin de semana pagué todas mis cuentas y no tenemos plata para seguir, vivimos el día a día, no tenemos otro ingreso", cerró.

