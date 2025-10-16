Inscripción al ciclo lectivo 2026 en Santa Fe: hasta el 13 de noviembre de forma presencial

El Ministerio de Educación de Santa Fe informó que la inscripción para el año próximo ya abrió y seguirá durante un mes, en todos los niveles. La gestión se lleva a cabo de forma presencial en las escuelas

Quienes deban inscribir a sus hijos para el ingreso escolar 2026 en la provincia de Santa Fe contarán con tiempo hasta el 13 de noviembre en los niveles Inicial, Primario y Secundario. El trámite ya se inició y los interesados tendrán que dirigirse a la escuela correspondiente, de manera presencial.

Desde el Ministerio de Educación aclararon que, si bien se trabaja para avanzar en el trámite digital, la forma presencial y el procedimiento mediante papel es, por ahora, la única vigente, tal como venía siendo habitual.

“El sistema educativo mantendrá durante 2025 las inscripciones manuales, desde el 13 de octubre hasta el 13 de noviembre del corriente año", informó la cartera educativa, a través de una circular dirigida a las escuelas.

Los establecimientos educativos procesarán las solicitudes y llevarán adelante las asignaciones de bancos sin cambios en el procedimiento".

Calendario escolar 2025

La finalización del actual ciclo lectivo en Santa Fe será el 12 de diciembre y aún no hay fecha estipulada para el inicio del ciclo 2026.

Todas las provincias deben cumplir con la meta mínima de 190 días de clases, establecida por el Consejo Federal de Educación (CFE).

