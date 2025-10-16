Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

La Selección Argentina recupera a un jugador fundamental para la final ante Marruecos, dado que Maher Carrizo cumplió la fecha de suspensión

16 de octubre 2025 · 10:35hs
Maher Carrizo estará en la final que Argentina jugará ante Marruecos.

La Selección Argentina Sub 20 vive un momento de máxima expectativa en el Mundial de Chile. Después de superar 1-0 a Colombia en semifinales gracias a un gol de Mateo Silvetti, el equipo dirigido por Diego Placente irá en busca del título ante Marruecos este domingo desde las 20, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. En la antesala del duelo decisivo, el conjunto albiceleste recibió una gran noticia: el regreso de Maher Carrizo, quien se había perdido el duelo ante los Cafeteros por acumulación de tarjetas amarillas.

En Argentina vuelve Maher Carrizo

Carrizo, atacante de gran despliegue y uno de los pilares del equipo, cumplió su suspensión de una fecha luego haber sido amonestado en los cuartos de final ante México y llegar así a las dos amonestaciones consecutivas. El regreso del jugador de Vélez representa una recuperación importante para Placente, quien podrá contar nuevamente con su presencia en la faceta ofensiva en un encuentro que promete ser intenso. Marruecos, su rival, llega tras dejar en el camino a Francia por penales y con un rendimiento colectivo que sorprendió durante todo el torneo.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para la Albiceleste, ya que el técnico seguirá sin poder disponer de dos futbolistas que venían siendo fundamentales y que también brillaron por su ausencia ante Colombia: Valente Pierani, quien sufrió un esguince de rodilla, y Álvaro Montoro, marginado por una fractura de clavícula sufrida en la goleada 4-0 ante Nigeria. Ambos quedaron desafectados para lo que resta de la competencia.

Con el retorno clave de Maher Carrizo y la ilusión intacta, Argentina buscará su séptimo título mundial juvenil frente a un rival que llega por primera vez a esta instancia. El sueño está a un paso, luego de 18 años de espera tras la conquista en Canadá 2007.

Selección Argentina Maher Carrizo Marruecos
