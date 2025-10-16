Jueves caluroso en la ciudad de Santa Fe con algo de inestabilidad Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 16 de octubre 2025 · 07:48hs

José Busiemi

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.9º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa que las masas de aire mantienen una configuración que permiten la oscilación de las condiciones entre algo inestables e inestables. Esta situación genera que la jornada se presente mayormente nublada, con algunos mejoramientos temporales y con las temperaturas en suave ascenso. No obstante ello, con el ingreso de aire relativamente más fresco, las condiciones deberían tender a mejorar hacia el fin de semana con descenso de los registros térmicos, no sin antes presentar alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada de mañana.

Viernes con cielo parcialmente nublado a nublado durante las primeras horas del día, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones algo inestables, pero mejorando lenta y gradualmente con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la primera parte del día. Temperaturas en descenso gradual: mínima 15º y máxima 29º. Vientos moderados predominando del sector sureste, rotando al sur/sureste por momentos.

En tanto el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad variable, durante las primeras horas del día. Condiciones estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso: mínima 14º y máxima 28º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste. Por último, domingo con cielo despejado o con leve nubosidad con condiciones estables y temperaturas en suave descenso: mínima 12º y máxima 27º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste.