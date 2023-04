Inseguridad en Mariano Comas: los vecinos están "cansados de los intermediarios"

"Quienes necesitábamos que estén no estaban, como el Ministerio Público de la Acusación. Se le iba a preguntar por qué motivo siempre hay una excusa para soltar a algunos delincuentes. Sin embargo no suelen reunirse con vecinos, porque los vecinos exigen", dijo a UNO Santa Fe el presidente de la vecinal, Facundo Ricca.

De no creer: robaron en la vecinal de B° Mariano Comas a 24 horas de la reunión por inseguridad

De la reunión participaron los concejales Hugo Marcucci, Adriana Molina, Inés Larriera y Sebastián Mastropaolo. El diputado provincial Leandro Busatto también fue de la partida, así como Oscar Martínez y representantes de la legisladora Natalia Armas Belavi. Nuevamente, no hubo representantes del ejecutivo municipal ni provincial.

"El vecino quiere palparlos más de cerca, que bajen al llano. No digo que no estén trabajando pero ahora se los necesita para que brinden explicaciones. No se pudo sacar nada en concreto porque necesitábamos al Ministerio de Seguridad. Muchos vecinos pidieron la presencia del gobernador e intendente, la gente está cansada de intermediarios, quieren que vaya gente que tiene poder de accion, pero siempre hay excusas", lamentó el presidente de la vecinal.

Ricca destacó la presencia de otras vecinales que también abordan la inseguridad como Fomento 9 de Julio, Guadalupe, y Roma.

Robo a menos de 24 horas

En la tarde del viernes, la vecinal de Mariano Comas sufrió un robo en el que le sustrajeron una puerta de aluminio e intentaron apropiarse de un reflector.

"Ayer fui a hacer la denuncia por lo que nos pasó el viernes, y la impresora no andaba, la lapicera la tuve que poner yo, ni papel higiénico había en el baño de la comisaría 4ta. Es inhumano", dijo al respecto el presidente de la vecinal.