Cabe señalar que el plan contempla la articulación de acciones y actividades tendientes a la prevención del delito, inseguridad y la disminución de la violencia, interviniendo de manera focalizada en las dinámicas que actúan como factores determinantes en la concentración de las áreas urbanas socialmente vulnerables. En el caso de la ciudad de Santa Fe, el plan se aplicará en cuatro barrios.

De la actividad participarán -además del gobernador Maximiliano Pullaro-, los ministros de Gobierno, Fabián Bastia; de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el intendente Juan Pablo Poletti, y autoridades del MPA.

moviles policiales.jpg Móviles policiales gobierno provincia de Santa Fe

Cruces

En diálogo con UNO Santa Fe, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, salió a cruzar a la anterior administración provincial este lunes por la mañana acerca de la gestión del servicio penitenciario. Esto sucedió tras la balacera con amenazas a la base de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía de la provincia, último capítulo de las amenazas proferidas a la figura del gobernador Maximiliano Pullaro y a la cúpula de Seguridad.

Acerca de cómo vivían los presos de alto perfil y consultado sobre si tenían una situación de "comodidad" dentro de las cárceles, el funcionario provincial subrayó: "No había pabellones de alto perfil, estaban todos mezclados como cualquier preso viviendo una vida normal".

"Los inhibidores de señal que ya de por sí no andan bien y fueron una muy mala compra de la gestión anterior estaban apagados de manera intermitente para no provocar la reacción de la población penal. Al no requisarlos, no prender los inhibidores y de alguna manera dejarlos que vivan una vida muy plácida y tranquila continuando con su actividad delictiva provocaba una falsa sensación de control o de calma en el servicio penitenciario que era sencillamente un pacto con el delito: «No molestamos a los presos y los presos no nos molestan a nosotros». Nosotros hemos emprendido acciones que indudablemente implican que molestamos, pero es porque se está restableciendo el orden penitenciario", narró el funcionario a UNO Santa Fe.

Después de las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, sobre la pasada administración y un supuesto "pacto con el delito" en colaboración con los reclusos en cárceles de máxima seguridad, el exresponsable de la cartera de Seguridad, Claudio Brilloni, en diálogo con UNO Santa Fe, se pronunció para refutar tales aseveraciones.

Como primer punto destacó: "Aseverar que hubo un pacto con el delito es una infamia, una afrenta que también me molesta". A la vez, sobre los dichos de Cococcioni acerca de que se apagaban los inhibidores en cárceles para "tener un falso control del servicio penitenciario", Brilloni puntualizó: "El señor Cococcioni dijo que los inhibidores no andaban cuando los inhibidores hasta el 10 de diciembre respondían hasta los mas altos estándares internacionales en materia de seguridad y de tecnología con una inhibición de señal de un 95%".