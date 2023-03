Inseguridad tempranera: una vez más, robaron a la madrugada una panadería del centro

Embed

Sostuvo que este no es el primer robo que sufrió el local, ya pasó "varias veces", en cualquier momento del día, por lo que no se sorprende del hecho. "Gracias a Dios no estaba adentro", expresó. La policía no pudo identificar a los delincuentes, fue un solo patrullero a atender el robo, pero para entonces ya no había nadie en la zona. "Es insegura la cuadra, siempre está oscura, no hay patrulleros ni nada de eso", apuntó.

Investigan el robo de ketamina de un laboratorio veterinario

Los responsables de una de las empresas de fabricación de medicamentos de uso veterinario ubicadas en el Parque Tecnológico Litoral Centro, en jurisdicción de la Comisaría 25ª del barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe, denunciaron el robo de frascos que contenían cuatro kilogramos de ketamina. Se trata de la firma Zoovet, que fue recientemente vendida a un empresario francés.

Según lo que manifestaron en la denuncia se pudo constatar que los ladrones rompieron un candado para luego poder llegar hasta el lugar en el que estaban los frascos, que además, por sus características se encuentra en un lugar que es controlado.

