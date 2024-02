Inseguridad: vecinos de barrio Roma se manifestaron en la calle luego de sufrir ocho robos en un día

Gremios docentes advierten que si el gobierno no paga el total de la Paritaria 2023 no comenzarán las clases

Los vecinos aclararon que el patrullaje es casi nulo. “Casi no tenemos nada. No tenemos la presencia que teníamos 24-7 de la GSI” se lamentaron. Si bien hablaron con el Ministerio de Seguridad, que los convocó en las últimas horas, decidieron no cancelar la medida de fuerza: “No íbamos a desarticular esta convocatoria. Aseguraron que van a poner más patrullaje y un montón de cosas. Así que nosotros estamos acá apoyando a los vecinos, tratando de que esto mejore porque la verdad que así no podemos vivir”.

En relación al encuentro con funcionarios, la referente afirmó: “Particularmente tengo expectativas, esperemos, porque ya no nos queda otra. Creemos que con lo que hoy nos manifestaron se puede. Lo que nosotros queremos es estar más seguros. Queremos tener la policía más cerca nuestro y que puedan trabajar con el vecino”.

Los delitos más comunes, detalló, son arrebatos, robos e ingresos a las casas. “Sacan lo que pueden, rompen las puertas” indicaron. Otra de las características que sufren es que nada frena a los malvivientes: los delitos ocurren en pleno día, “donde hay gente, donde no hay gente, a la mañana, a la tarde, a la siesta, ya no hay horario”, señaló Mabel. Además, destacó los problemas de iluminación que atraviesan.

Robos en grupo y con violencia

Una de las víctimas de la inseguridad estuvo presente en la marcha y dio más detalles del intento de robo que sufrió a tan solo una cuadra de su casa: “Estaba esperando al colectivo en la esquina de mi casa, de Mendoza y Santiago de Chile. Estaba parada, vinieron tres mujeres y me empezaron a atacar, me tiraron al piso, me empezaron a golpear la cabeza con unos zapatos y me trataron de arrastrar hasta donde pudieron; pero empecé a gritar y un señor paró con su auto y ahí se fueron”.

Tras el hecho, la joven expresó su malestar: “Estoy con mucho miedo, sinceramente, porque ya no me siento segura ni estando en la esquina de mi casa”.

