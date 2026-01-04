Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Delincuentes armados ingresaran a su vivienda en la noche del sábado. La PDI investiga para dar con los responsables

Un hecho de inseguridad sacudió la noche del sábado al barrio María Selva , cuando un padre de 65 años y su hijo de 30 fueron baleados durante un asalto perpetrado por delincuentes que irrumpieron en su vivienda.

El ataque ocurrió alrededor de las 23.15 , en una casa ubicada en la esquina de Lavalle y pasaje Parpal , una zona residencial que quedó marcada por la violencia. Según las primeras actuaciones policiales, las víctimas se encontraban dentro del domicilio cuando escucharon ruidos sospechosos en el patio trasero . Al salir para ver qué ocurría, se toparon con al menos dos delincuentes que habían ingresado de manera ilegal.

La situación escaló rápidamente. Se produjo un forcejeo y uno de los intrusos extrajo un arma de fuego, con la que efectuó varios disparos a corta distancia. El hombre mayor recibió un impacto de bala en el pecho, del lado derecho, mientras que su hijo fue herido en el hombro izquierdo y además sufrió una herida cortante en la cabeza, presuntamente producto del enfrentamiento.

La violencia del episodio alertó a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato al 911. En pocos minutos arribaron móviles del Comando Radioeléctrico y una ambulancia del SIES 107, cuyos profesionales brindaron asistencia médica de urgencia. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Iturraspe, donde ingresaron conscientes y quedaron internados bajo observación.

Tras concretar el ataque, los delincuentes escaparon del lugar. Existen versiones contradictorias sobre la huida: algunos testigos aseguran que se fugaron a pie, mientras que otros indican que lo hicieron en una motocicleta, lo que por el momento complica la reconstrucción del recorrido y la identificación de los autores.

Ya en la madrugada del domingo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la escena realizando pericias criminalísticas, que incluyeron el levantamiento de vainas servidas, inspección ocular y la recolección de elementos de interés para la causa.

El hecho generó una fuerte conmoción en barrio María Selva, donde vecinos expresaron su preocupación por el crecimiento de la violencia y los hechos delictivos en la zona. La investigación quedó en manos de la PDI, con intervención del fiscal en turno, quien dispuso las primeras medidas judiciales para dar con los responsables del violento asalto.

