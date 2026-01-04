Uno Santa Fe | Policiales | asalto

Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Delincuentes armados ingresaran a su vivienda en la noche del sábado. La PDI investiga para dar con los responsables

4 de enero 2026 · 13:21hs
El lugar en donde sucedieron los hechos en barrio María Selva.

gentileza

El lugar en donde sucedieron los hechos en barrio María Selva.

Un hecho de inseguridad sacudió la noche del sábado al barrio María Selva, cuando un padre de 65 años y su hijo de 30 fueron baleados durante un asalto perpetrado por delincuentes que irrumpieron en su vivienda.

Embed

El ataque ocurrió alrededor de las 23.15, en una casa ubicada en la esquina de Lavalle y pasaje Parpal, una zona residencial que quedó marcada por la violencia. Según las primeras actuaciones policiales, las víctimas se encontraban dentro del domicilio cuando escucharon ruidos sospechosos en el patio trasero. Al salir para ver qué ocurría, se toparon con al menos dos delincuentes que habían ingresado de manera ilegal.

La situación escaló rápidamente. Se produjo un forcejeo y uno de los intrusos extrajo un arma de fuego, con la que efectuó varios disparos a corta distancia. El hombre mayor recibió un impacto de bala en el pecho, del lado derecho, mientras que su hijo fue herido en el hombro izquierdo y además sufrió una herida cortante en la cabeza, presuntamente producto del enfrentamiento.

La violencia del episodio alertó a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato al 911. En pocos minutos arribaron móviles del Comando Radioeléctrico y una ambulancia del SIES 107, cuyos profesionales brindaron asistencia médica de urgencia. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Iturraspe, donde ingresaron conscientes y quedaron internados bajo observación.

Tras concretar el ataque, los delincuentes escaparon del lugar. Existen versiones contradictorias sobre la huida: algunos testigos aseguran que se fugaron a pie, mientras que otros indican que lo hicieron en una motocicleta, lo que por el momento complica la reconstrucción del recorrido y la identificación de los autores.

Ya en la madrugada del domingo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la escena realizando pericias criminalísticas, que incluyeron el levantamiento de vainas servidas, inspección ocular y la recolección de elementos de interés para la causa.

El hecho generó una fuerte conmoción en barrio María Selva, donde vecinos expresaron su preocupación por el crecimiento de la violencia y los hechos delictivos en la zona. La investigación quedó en manos de la PDI, con intervención del fiscal en turno, quien dispuso las primeras medidas judiciales para dar con los responsables del violento asalto.

• LEER MÁS: General Paz y Galicia: un auto terminó destruido tras chocar con el Belgrano Cargas

asalto barrio María Selva baleados
Noticias relacionadas
Un accidente el la Ruta 10 dejó un fallecido

Accidente fatal entre motos en la Ruta 10: un muerto y una mujer gravemente herida

La embarcación en la cual hallaron los dos cuerpos sin vida

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

identificaron a un menor que seria el eslabon que faltaba en la cadena criminal que desemboco en el homicidio de jeremias

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

La lancha que iba a la deriva por el río Coronda con dos cadáveres a bordo

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Lo último

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE. UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Último Momento
Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

Anmat advierte sobre lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE. UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Violento asalto en barrio María Selva: balearon a un padre y a su hijo dentro de su casa

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe