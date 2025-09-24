Intoxicación por gas pimienta durante la asamblea de Asoem: varias personas debieron ser asistidas Ocurrió en la sede sindical de calle Urquiza al 1900, cuando en medio de una asamblea ordinaria alguien lanzó gas pimienta dentro del recinto 24 de septiembre 2025 · 11:25hs

asoem

Momentos de tensión se vivieron este miércoles por la mañana en la sede de Asoem, ubicada en Urquiza al 1900, donde se desarrollaba una asamblea ordinaria del gremio municipal. Según confirmaron fuentes policiales, en pleno encuentro alguien arrojó gas pimienta en el recinto, lo que provocó intoxicaciones y cuadros de irritación respiratoria en varios asistentes.

El servicio de emergencias 107 recibió llamadas de auxilio alrededor de las 10.45 y desplegó móviles al lugar. Entre las personas asistidas se encuentran:

-Angélica Ríos (64 años), -Rosa Sánchez (62 años), -Karina Almada (52 años), -Zaira Torres (50 años), -María Sol López (38 años), -Elem Godoy (21 años), La Unidad Regional I intervino a través del Destacamento 11 de la 1ª Zona de Inspección, que tomó testimonios en el lugar e inició las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el episodio y quién arrojó el gas pimienta dentro del salón.