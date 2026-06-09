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Investigan la aparición de balas en un altar de Neonatología del Hospital Cullen

Una fotografía que muestra dos proyectiles sobre un santuario religioso encendió las alarmas en el principal hospital público de la ciudad. El hecho ya es investigado por las autoridades

9 de junio 2026 · 10:34hs
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La imagen que se viralizó entre los trabajadores del hospital Cullen

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La imagen que se viralizó entre los trabajadores del hospital Cullen

Un extraño episodio mantiene en alerta a las autoridades del Hospital José María Cullen. Durante las últimas horas se conoció una fotografía que muestra dos balas de arma de fuego apoyadas sobre un pequeño altar religioso ubicado en el sector de Neonatología, uno de los espacios más sensibles del centro de salud.

La imagen, que comenzó a circular entre trabajadores del nosocomio y luego se viralizó, llegó rápidamente a manos de los directivos del hospital. Ante la situación, las autoridades dispusieron una inmediata revisión de las cámaras de seguridad para intentar esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas involucradas.

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La imagen en donde están las dos balas sobre el altar dentro del hopsital Cullen que se viralizó entre los trabajadores

La imagen en donde están las dos balas sobre el altar dentro del hopsital Cullen que se viralizó entre los trabajadores

El santuario donde aparecieron los proyectiles es un espacio frecuentado tanto por familiares de pacientes como por personal de salud. Allí se encuentran imágenes de San Expedito, la Virgen María con el Niño Jesús y el Divino Niño, figuras asociadas a la fe y la contención espiritual dentro del hospital.

La aparición de las balas en ese contexto generó sorpresa y preocupación debido al fuerte simbolismo del lugar y a su ubicación dentro del área de Neonatología, donde permanecen internados recién nacidos y bebés que requieren cuidados especiales.

Según fuentes vinculadas a la investigación, cuando las autoridades del hospital se dirigieron al altar tras tomar conocimiento del hecho, los proyectiles ya no estaban en el lugar. Por este motivo, además de establecer quién los habría depositado allí, los investigadores intentan determinar quién los retiró y en qué circunstancias.

El episodio fue puesto en conocimiento de las autoridades policiales y actualmente es materia de investigación. El análisis de las grabaciones de seguridad será fundamental para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

• LEER MÁS: Fin de semana negro en las calles: ingresaron 11 motociclistas heridos al hospital Cullen

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