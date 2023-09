Juan Pablo Poletti, nuevo intendente de Santa Fe: su familia, su rutina y su pasión por el rugby y la medicina

poletti intendente santa fe (5).jpg

Hace 30 años arrancó a trabajar en el Hospital Cullen, el nosocomio más importante de la ciudad. En los últimos nueve años se desempeñó como director y se convirtió en una pieza clave durante el coronavirus. En marzo de 2020, en los momentos álgidos de la pandemia, decidió motivar a sus colegas con una carta abierta que emocionó a todos.

juan pablo poletti.jpg El director del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti UNO Santa Fe

“Te necesito, quiero pelear codo a codo con vos esta batalla, quiero que sepas que estoy orgulloso de pertenecer a este equipo de salud y a pesar de no poder abrazarnos, al concluir nos daremos cada uno la sonrisa más grande de satisfacción por el deber cumplido, con la tranquilidad de poder volver a casa y que no solo nuestra familia sino la sociedad entera estará orgullosa de cada uno de nosotros porque podremos ir al súper, verdulería, almacén y decir que uno jugó ese partido y allí estaremos con el cansancio que nos pueda quedar en el cuerpo pero con el honor y la grandeza en el alma. No me dejés solo, te necesito", expresó el profesional en aquel entonces.

El "Mono Poletti", un apasionado del rugby

poletti intendente santa fe (6).jpg

Fue jugador de rugby en los juveniles de La Salle Jobson y luego pasó con sus amigos de la 68/69 a Santa Fe Rugby Club (SFRC). Allí jugó y fue entrenador de varias divisiones, entre ellas del plantel superior y del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby. Ahora es entrenador de la M9 de SFRC, pero cumplió la función de dirigente en el Tricolor y supo tener a su cargo el hockey de la entidad de Sauce Viejo.

"Por una fractura no pude jugar el primer año mientras estudiaba medicina, y en el segundo sí logré hacerlo. Yo ahorraba para poder venirme los jueves y entrenar los viernes. Así pude hacer durante un año, venía estudiaba igual, y en la carrera me fue bien. «Mientras vos rindas en la facultad me decía mi viejo», pero después ya tuve que dejar de jugar", recordó.

poletti intendente santa fe (8).jpg

En el deporte era conocido como el "Mono Poletti": "Siempre la etapa de jugador fue la más linda, porque el deporte es de los jugadores. Cuando llegué a primera me costó conseguir el puesto, jugué muchos años en reserva, el club venía siendo campeón y fue duro llegar a primera. Después cuando me hice médico se hizo duro seguir jugando, y después de la gira del 94 tuve que dejar por la profesión. Dejé de jugar y pasé a ser colaborador y entrenador, algo que también me gusta mucho".

Actualmente, a sus 55 años sigue siendo coach de la M9 de SFRC, pero la política no le permite estar tan encima del equipo, aunque sí participa de las reuniones como integrante de la comisión directiva del club.

Familiero y madrugador

poletti intendente santa fe (13).jpg

Tiene cuatro hijos y está casado con María Pía, con quien cumplirá 25 años de casados el próximo mayo de 2024. Las dos hijas mayores estudian ingeniería en la universidad pública y los más chicos aún van a la escuela.

Se levanta todos los días a las 5.30, acompaña a su esposa a sacar el auto para ir a trabajar, desayuna, controla la agenda del día y si ve que se le viene un día largo hace algo de actividad física en su casa. Luego, les prepara el desayuno a sus hijos, a los más chicos los lleva a la escuela y a las más grandes las acompaña a tomar el colectivo. Después "activa su día político". Todos los martes y jueves hace consultorio, aunque durante la campaña algunos días tuvo que suspenderlo y por lo general los miércoles opera. Ama su trabajo y nunca quiso dejar a sus pacientes.

poletti intendente santa fe (12).jpg

Su llegada a la política

En mayo, habló con UNO Santa Fe y confesó que no fue fácil tomar este nuevo rumbo: "Fue un cambio de vida no solo mío, sino familiar. Me costó mucho tomar la decisión justamente por eso, porque involucraba también a mi familia, a mi señora, a mis tres hijas adolescentes, y mi hijo que tiene 11 años. Fueron decisiones y momentos duros, cinco días estaba convencido que sí, dos días dudaba y volvía a empezar, así hasta que me terminé de convencer con las personas que dialogué".

polettiuno.jpg

Juan Pablo Poletti está convencido que es lo que la ciudad necesita: "Para mejorar las cosas que veo mal de la política, decidí involucrarme, con mis principios y valores, para intentar resolver los problemas que tenemos como ciudad".