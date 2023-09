Piden que los candidatos se comprometan con el campo: están "sin insumos y con incertidumbre climática y económica"

DEBATE.JPG

Respecto a la propuesta presentada, contó: "Siempre les pedimos que atiendan las necesidades de todos los sectores, pero el campo es el sector relegado y el gran productor de divisas. En una provincia como la nuestra el sector tiene muchos votos y (los candidatos) salen a buscarlos, pero a veces no tienen propuestas específicas".

•LEER MÁS: Perotti confirmó el congelamiento de las tarifas de agua y luz en Santa Fe

"Somos vapuleados y nos tiran una zanahoria. Salió este nuevo dólar soja con 25% de disponibilidad, los productores ya están muy descreídos y los que tienen algo de soja es para entregar o canje por insumos, o sea que uno no es que livianamente vende soja, sino que da lo que puede, más después de una cosecha tan mala como la que pasó. Hay que ver cómo reacciona el mercado, cómo reaccionan los productores, si realmente les es atractivo el precio cómo para vender y calzarse. Y hay que ver si le funciona al gobierno que lo único que busca que los productores vendan soja, cuando en algunos casos no está esa soja", detalló Diez de Tejada.

productores soja dólar.jpg

Y añadió: "Si bien la sequía se cortó, se hizo en cuentagotas, hay lugares donde no llovió lo suficiente y sabemos que la buena cosecha no solo depende de lo bien que trabaje el productor sino también del clima. Estamos con los perfiles con muy poca reserva de agua, hay lugares donde llovió muy poco y se necesita una cantidad de agua para producir y ya venimos arrastrando un déficit de la sequía pasada, se va cambiando la planificación de siembra en base a los factores climáticos. Así que estamos con la inestabilidad del clima e inestabilidad económica. Hoy no hay insumos, no hay agroquímicos porque son importados. Este desabastecimiento en el sector agropecuario creo que nunca pasó, alguna vez con un cierre de importación de glifosato".

Respecto a la actividad ganadera, reveló: "Es compleja por varios factores. Por un lado, el climático, llueve, pero no hay pasto y venimos con un déficit impresionante de materia verde. Y algunos insumos que se ponen en la alimentación de los animales no hay, están cerradas las importaciones. Estamos complicados, seguimos con gobiernos que no entienden de producción".

•LEER MÁS: La provincia prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en todo el territorio santafesino

Escuchá la entrevista completa acá: