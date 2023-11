Juan Pablo Poletti se manifestó a favor de un boleto de colectivos a $240, "para igualar a Rosario y Córdoba"

linea 18 colectivos.jpg Línea 18 de colectivos Archivo

En cuanto a la posibilidad de aplicaciones como Uber o Maxim en la ciudad aseveró: "Junto a la Universidad Tecnológica Nacional vamos a tratar de elaborar un plan de movilidad urbana completo que se complemente y discuta, no solo la utilización de colectivos sino las app para que no funcionen en la clandestinidad porque no es una competencia para el trabajo de taxis y remises, ya que no está regulada. Debemos regularla, pero si no se consigue, controlarla para que no funcione de manera clandestina".

Por último habló de la situación financiera: "Sabemos que a nivel nación y provincia la situación económica estará complicada en los primeros seis meses, eso mismo dijimos después de la primera reunión con Maxi Pullaro, así me lo hizo saber. En cuanto a la Municipalidad lo que decimos es que tenemos que hacer una gestión austera, eficiente y eficaz, para que los santafesinos no vean deficiencia en los servicios por falta de dinero".

"Hay muchas cosas que llevan gestión y no plata pero lo que lo necesite vamos a tratar de conseguirla, rasquetearla y sacarla de donde sea para poder estar haciendo lo que uno pensó", cerró.

• LEER MÁS: Rosario y Córdoba acordaron un nuevo aumento de colectivos: ¿qué pasará en la ciudad de Santa Fe?