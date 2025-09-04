Jueves a pleno sol para batallar el frío en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo algo nublado, frío y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 10.2º, ST: 9.7º y se espera que la máxima alcance los 14º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estable, frente a una configuración de las masas de aire similar a la de los últimos días, donde se observa un aporte de aire frío y relativamente seco en superficie desde el sur/suroeste, mientras que el altura se mantiene el aporte desde el oeste, el sistema de alta presión se potencia lentamente en la región, manteniendo la jornada con nubosidad variable, con algunos mejoramientos temporales y con descenso de las temperaturas. Si bien a priori no se esperan fenómenos adversos, dada la combinación de masas de aire que se observa, no se puede descartar alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, pero la misma es muy baja.

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y temperaturas en descenso de las mínimas, 4º y poco cambio de las máximas, 13º. Vientos leves a moderado del sector sureste, rotando al este/sureste.

En tanto para el arranque de fin de semana se espera un sábado con cielo despejado o con leve nubosidad, condiciones estables y temperaturas en con poco cambio de las mínimas, 4º y suave ascenso de las máximas, 16º. Vientos leves predominando del sector este.

Por último, domingo mayormente despejado, con alguna nubosidad hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 5º y máxima 18º. Vientos leves predominando del sector este/noreste.

