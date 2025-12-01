El suplemento fue formulado por el Instituto de Tecnología de Alimentos de la FIQ-UNL, a pedido de la empresa Granger S.A. Incorpora colágeno, fibra soluble y vitamina C, y ya se encuentra disponible en el mercado.

Desarrollan en Santa Fe un alimento a base de gelatina con beneficios para huesos, articulaciones, piel y cabello

Un grupo de investigación del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL desarrolló un nuevo alimento funcional a base de gelatina con colágeno hidrolizado , creado a partir de la articulación con la empresa rafaelina Granger S.A. . El producto —que ya está en góndolas— apunta a mejorar la salud de huesos, articulaciones, piel y cabello , y sumar beneficios digestivos e inmunológicos.

El desarrollo estuvo a cargo del equipo liderado por la Dra. Silvina R. Drago , vicedirectora del ITA y referente en formulación de alimentos . Su grupo trabaja en el diseño de productos con valor agregado, integrando aspectos fisicoquímicos, tecnológicos, nutricionales y bioactivos .

Desde la firma santafesina, especializada en alimentos funcionales y suplementos nutricionales, se aportaron las materias primas, mientras que en el ITA se hizo la formulación del producto en dos sabores, los ensayos de elaboración, la evaluación sensorial mediante focus groups y el rotulado nutricional.

Un postre clásico, pero con ingredientes saludables

“La idea surgió como una alternativa para incorporar colágeno hidrolizado a la dieta sin recurrir a su suspensión en agua, sino mediante un alimento que además sirviera como vehículo de otros ingredientes saludables”, explicó Silvina Drago.

El resultado: una gelatina funcional con colágeno hidrolizado, fibra soluble de achicoria y vitamina C, “muy agradable sensorialmente y fácil de preparar”, destacó la investigadora.

Para el equipo científico, la articulación con Granger significó un avance clave. “La posibilidad de interactuar con la empresa y transferir los conocimientos es fundamental para nosotros y un gran estímulo para seguir desarrollando ciencia aplicada”, añadió Drago.

Desde la empresa, el Ing. Químico Tomás Giuliani, graduado de FIQ y gerente de Calidad y Desarrollo de Granger, valoró la sinergia: “Encontramos en el ITA un aliado estratégico para potenciar nuestra capacidad de innovación y acelerar los lanzamientos al mercado”.

Ciencia y tecnología para un alimento funcional

El producto es una premezcla para preparar un postre de gelatina enriquecido con nutrientes clave. Entre sus beneficios se destacan:

Colágeno hidrolizado: contribuye a la salud de huesos, articulaciones, piel y cabello .

Fibra de raíz de achicoria: favorece la salud intestinal .

Vitamina C: fortalece el sistema inmunológico y mejora la síntesis del colágeno.

“La idea fue reversionar un postre clásico argentino, eliminando los azúcares agregados y sumando ingredientes funcionales que promueven el bienestar”, explicó Giuliani.

Para el ingeniero, el proyecto es “un claro ejemplo de cómo la articulación público-privada genera innovación genuina y valor agregado nacional”. Según afirmó, la colaboración permitió unir “la experiencia científica del sector público con la mirada emprendedora del privado”, logrando un producto “con impacto real en la salud y en el mercado”.

Granger: de un living rafaelino a una cartera de 20 productos

La empresa Granger Nutrición, fundada en Rafaela en 2020, comenzó en plena pandemia cuando tres amigos decidieron comercializar una proteína de huevo hidrolizada desarrollada para una tesis universitaria. Con el tiempo ampliaron su línea y hoy producen suplementos y alimentos proteicos en polvo, todos sin azúcar y con alto contenido de nutrientes.

“Con el crecimiento, decidimos desarrollar nuestros propios productos para no depender de un solo proveedor. Así surgió Granger”, recordó Giuliani.

Hoy lidera los departamentos de Investigación y Desarrollo y Calidad, con el objetivo de ofrecer alimentos funcionales “seguros, de alta calidad y que mejoren la vida de las personas”.