La acumulación de basura y reservorios intrusados: los problemas que enfrenta el sistema hídrico de Santa Fe

Entrevista

En una entrevista con UNO Santa Fe, el director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad, Luis Mariano Cabal, junto con el subsecretario operativo de Asuntos hídricos del municipio, Mario Bardus, dieron pautas sobre el estado de la infraestructura hídrica de la ciudad, sumado a las complicaciones que ponen en riesgo el correcto funcionamiento del sistema. Así lo reflejó el ing. Mario Bardus, subsecretario operativo de Asuntos Hídricos:

- ¿Cómo encontraron a la ciudad en materia de infraestructura hídrica al inicio de la gestión?

- Encontramos a las estaciones de bombeo funcionando en un 50%, los reservorios muy intrusados por asentamientos irregulares, lo cual llevó un gran trabajo para poner a las estaciones de bombeo y el sistema de drenaje urbano en condiciones. Esta ciudad depende mucho de recursos hídricos y de la gestión de riesgo para activar protocolos de actuación. En esto trabajamos a diario para que si sucede un evento nos agarre lo mejor preparados posible, lo que no quita que con tormentas severas de 200 milímetros en dos horas por más preparados que estemos no hay sistema que lo aguante.

bombeo.jpg

- ¿Cómo repercutieron las grandes inundaciones del 2003 y el 2007 para modificar la infraestructura hídrica en materia de prevención?

- Desde el 2007 estuvimos en el cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la prevención, para lo cual se comenzó a seguir las pautas del Instituto Nacional del Agua (INA) en cuanto a lo que tenía que ver con los desarrollos de los grandes desagües y de la conformación de los reservorios. En 2007, Santa Fe no tenía reservorios. Desde ahí se empezó con una política de configuración de reservorios. Al tener una ciudad defendida con estaciones de bombeo para sacar todo el excedente hídrico, este excedente hídrico sin un lugar para amortiguarlo en su caída, el sistema de bombeo no podía sacarlo. Está la Circunvalación Oeste con el paso de las alcantarillas que se amplió en un primer momento para poder bombear el excedente de agua. Se compraron equipos de bombeo nuevos y se repararon otros. De ahí en adelante se estableció una política que va desde equipos de bombeo como final del sistema, alcantarillas, reservorios, canales que transportan agua y conductos cerrados que aportan a los canales. Se establecieron también licitaciones para limpiar 60 kilómetros de canales a cielo abierto, sumado a la desobstrucción hidrocinética de los desagües entubados. Esto se da para tener las mejores condiciones ante los eventos. Hay que destacar la labor de las cuadrillas de hidráulica en la reparación de desagües, limpieza de la tapa de los desagües, limpieza de bocas de tormenta, con 5.000 puntos que funcionan como bocas de tormenta o bocas de registro en la ciudad. Además está la reconfiguración de las obras de arte como lo son las alcantarilas, limpieza de canales menores, zanjeo con personal municipal y cooperativas, limpieza de defensas, etc.".

robo cables bomba municiplidad 3.jpg Robaron cables del sistema de bombeo de la casabomba cero UNO Santa Fe

- ¿Cómo fluye la relación entre Provincia y municipio en materia de obras hídricas?

- En materia de obras de infraestructura trabajamos con el Gobierno municipal y provincial desde antes de asumir juntando a sus equipos técnicos para acomodar las licitaciones planeadas para responder ante el fenómeno del Niño. Esas obras de mantenimiento se mantienen hasta estos meses, en donde en la zona de la costa se altearon casi todos los terraplenes. También incluyó todos los canales de guarda que son la base de los terraplenes costeros con un revestimiento de hormigón, a manera de que no estén intrusados y para que conduzcan el agua sin ninguna intervención hacia las estaciones de bombeo. Provincia aportó elementos eléctricos, tableros, cables y material de ferretería para la confección de rejas.

- Se suele hablar de los puntos críticos identificados en la ciudad cuando sucede un evento de tormentas ¿Suelen coincidir en cada fenómeno?

- Los puntos críticos en general coinciden con los puntos de acumulación de basura, esa basura se transporta por los conductos y canales, teniendo que ser filtrada ese agua para que la basura no llegue a las bombas y la vida útil de esa estación se prolongue. Trabajamos en eso y en mejorar los accesos a las estaciones de bombeo. Este año se volverá a licitar el mantenimiento, incluyendo también la provisión de equipos de bombeo. Generalmente son los mismos porque son sectores de la ciudad que están propensos a la acumulación de basura como microbasurales. A medida que se realizaron obras en estos años los puntos críticos tienen cierta variación, aunque algunos se han mantenido.

Imágenes aéreas obtenidas mediante el Drone del Gobierno de la Ciudad, en las que se puede apreciar las Estaciones de Bombeo 1 a 6 en pleno funcionamiento. Imágenes aéreas obtenidas mediante el Drone del Gobierno de la Ciudad, en las que se puede apreciar las Estaciones de Bombeo 1 a 6 en pleno funcionamiento.

- Es común ver a sectores de reservorios habitados con viviendas irregulares ¿Cómo impacta esto en el sistema hídrico?

- Con cinco años de sequía tuvimos el efecto de que en lugares donde habían quedado liberados los reservorios la gente, por una cuestión de falsa seguridad, empezó otra vez a asentarse. Hoy en día en el acceso a la ciudad por Iturraspe se ve que al lado del edificio sede de la GSI hay personas ocupando reservorios. Esto se está trabajando con provincia para seguir generando la calle de cierre de trama, poniendo un límite físico para que no se pueda ingresar a los reservorios. Se continuará esto hacia el sur y hacia el norte para que a partir de este límite físico generar terreno urbanizable y trasladar a todas esas personas que están en los reservorios dentro de una zona de seguridad urbana con toda la infraestructura y servicios. La zona más ocupada de reservorios en tiempo de sequía se da en Colastiné, de forma más marcada que en el oeste.

- ¿Cómo se compone el sistema de estaciones de bombeo y puntos de operación en la ciudad?

- La ciudad cuenta con más de 50 puntos de operación. A los siete puntos de operación del oeste se suman los dispuestos en los anillos de la costa, Alto Verde, La Guardia, El Pozo, Colastiné Sur y Colastiné Norte. Además, en la costa del río Salado hacia el norte hay dispuestas otras dos estaciones de bombeo a la altura de Recreo. Santa Fe está ubicada aguas abajo de lo que es Recreo al oeste y Monte Vera al este, por lo que trabajamos en conjunto con el resto del área metropolitana porque somos los receptores de los excedentes pluviales de las dos ciudades al norte. Los reservorios 0 (sur de la ciudad), 5, 6 (noroeste de la ciudad), 7, 8 y 9 (Recreo) tienen salida por gravedad, cuando el río está bajo descargan esta agua mediante la compuerta abierta. Los otros cuatro reservorios del oeste funcionan con estaciones de bombeo las 24 horas todos los días, todos dispuestos en la defensa suroeste de la ciudad de cara al Salado. En el caso de los puntos de operación dispuestos en la zona del Puerto y en la Costanera Oeste de Santa Fe, también todas cuentan con un sistema de salida por gravedad, aunque con un umbral límite del río en torno a los siete metros. Los puntos de operación en Alto Verde también tienen sistema de salida por gravedad, lo mismo que los dispuestos en El Pozo, bajada Di Stefano, La Guardia y algunas de Colastiné Norte, siendo que otros funcionan con estaciones de bombeo. Se controlan a diario con una guardia móvil para el oeste y otra para el este.

- ¿Cómo influye el efecto del vandalismo recurrente en cuanto a robo de cables en estaciones de bombeo?

- Se controlan puntualmente a diario los efectos del vandalismo con un costo de los equipos importante. Cada cable cortado significa que la bomba se quede sin protección, se moja el bobinado y hay que reparar esa bomba con un costo que significa en general un 50% de lo que vale nueva. Cada hecho vandálico por más que sea menor a la Municipalidad le representa un costo enorme. Solo hay guardias policiales en el sector oeste de la ciudad, en el resto no hay y es donde ocurren la mayoría de los casos de vandalismo hacia el este.