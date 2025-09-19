Uno Santa Fe | Santa Fe | Assal

La Assal emitió un alerta alimentaria para una leche en polvo y una bebida vegetal

Es una leche en polvo entera fortificada con vitamina A y D y un batido. Assal prohibió la tenencia, transporte, comercialización y exposición de los productos

19 de septiembre 2025 · 10:29hs
La Assal prohibió una leche en polvo y una bebida vegetal

La Assal prohibió una leche en polvo y una bebida vegetal

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de una leche en polvo.

leche en polvo Assal Santa Fe2

Se identifica como leche en polvo entera fortificada con vitamina A y D Libre de Gluten de la marca Mundo Lácteo, elaborada por el Registro Nacional de Establecimiento N.º 2104-005711, con Registro Nacional de Producto Alimenticio N.º 04-075076, Razón Social CDMCBA SRL.

leche en polvo Assal Santa Fe prohibió 1

Los laboratorios de Assal determinaron que es un producto adulterado

Se debe a que los informes de laboratorio de la Assal determinaron que el valor de la materia grasa se encuentra por debajo del mínimo establecido por el Código Alimentario Argentino, por lo que el producto resulta adulterado.

La Agencia detalla la información del producto, a los fines de alertar a la población con la información precisa:

* Marca: Mundo Lácteo.

* RNE Nº: 04-005711.

* RNPA Nº: 04-075076.

* Lote: 24062025.

* Vencimiento: 24/06/2026.

* Razón social: CDMCBA S.R.L.

* Domicilio: Calle Pública S/N – (Alt. Ruta E53 Km. 10) Bº Residencial Rural, Estación Juárez Celman, Córdoba.

También el alerta es para prohibir una bebida

A través del Comunicado N.º 06/2025, se prohíbe en todo el territorio de la provincial de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de los siguientes presuntos productos alimenticios:

Informe de Laboratorio N.º 51770: referido a Acta de Toma de Muestra N.º 20024, Producto “Pink Drink”, Marca “Starbucks”, Contenido 270 ml.

bebida vegetal almendra Assal Santa Fe prohibió

Motivo: el producto se encuentra falsamente rotulado al no declarar la información obligatoria en idioma español ni exhibir números de RNE y RNPA. En consecuencia, es un alimento ilegal de acuerdo a lo previsto en el artículo 155 del CAA.

La Agencia verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente; que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria; y que esa información sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos garantizando la salud de todos.

Assal leche en polvo Santa Fe prohibió alerta
