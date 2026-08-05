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Tras la invitación oficial del gobierno provincial, finalmente el papa León XIV no incluirá a Santa Fe en su visita al país

El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Rosario quedó fuera del recorrido pese a la invitación formal del gobernador Maximiliano Pullaro

5 de agosto 2026 · 09:29hs
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El Papa León XIV

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El Papa León XIV

La Santa Sede confirmó este miércoles el recorrido que realizará el papa León XIV durante su primera visita oficial a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. El itinerario contempla actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la Basílica de Luján, mientras que Rosario no fue incluida en la agenda, pese a la invitación formal realizada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Según la información oficial difundida por el Vaticano y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el viaje del Sumo Pontífice forma parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú, que se extenderá del 6 al 17 de noviembre.

LEER MÁS: Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar a Rosario en noviembre

Si bien el programa detallado aún no fue dado a conocer, las primeras proyecciones indican que el Papa encabezará celebraciones litúrgicas multitudinarias en los tres destinos argentinos. Entre ellas, se prevén misas sobre la Avenida 9 de Julio, frente a la Basílica de Luján y en un predio aún por definir en la ciudad de Córdoba.

Comunicado visita Papa León XIV

Comunicado visita Papa León XIV

El comunicado oficial del Vaticano

A través de un comunicado, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó el recorrido del viaje apostólico.

"El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre".

El comunicado concluye señalando que "el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo".

Rosario quedó afuera de la agenda del Papa

La confirmación del itinerario también despejó las expectativas que existían en Santa Fe, especialmente en Rosario, ciudad que aspiraba a recibir al Pontífice durante su paso por el país.

A fines de junio, el gobernador Maximiliano Pullaro había enviado una carta al nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, solicitando formalmente que el papa León XIV incluyera a Rosario en su agenda.

En la misiva, el mandatario provincial expresó "las expectativas que se han generado en nuestro país ante la posibilidad de la visita del Papa" y manifestó su "profundo deseo como gobernador de la Provincia de Santa Fe de que, en el itinerario de su visita al país, pueda contemplar llegar a la provincia", especialmente a la ciudad de Rosario.

Además, Pullaro destacó el proceso de transformación que atravesó la ciudad en los últimos años, luego de un período marcado por la violencia vinculada al narcotráfico. En ese sentido, sostuvo que una visita del Sumo Pontífice tendría un fuerte valor simbólico, pastoral y social, acompañando el proceso de recuperación y pacificación del territorio.

• LEER MÁS: El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo llegará y qué ciudades recorrerá

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