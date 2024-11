Terrenos detrás de la Estación Belgrano: piden no descartar una eventual recuperación del tren de pasajeros en el futuro

El diputado nacional por Santa Fe, Eduardo Toniolli, se refirió sobre la venta de terrenos fiscales aledaños a la Estación Belgrano a manos de privados. Señaló que no considerar la "recuperación del tren de pasajeros sería una puñalada".

Preocupación vecinal por la subasta de tierras fiscales: exigen preservar el espacio verde

"Estimados @juan_poletti @maxipullaro, lo que se haga en esos terrenos puede afectar gravemente una eventual recuperación del transporte ferroviario desde y hacia Santa Fe. Estoy a disposición para charlar, convoquemos a especialistas. No seamos cómplices de un nuevo ferrocidio", señaló.

Captura de Pantalla 2024-11-06 a la(s) 19.18.58.png

Afectación al retorno del tren de pasajeros

En diálogo con UNO Santa Fe, el diputado santafesino manifestó: "Entendemos que si los terrenos aledaños a la Estación Belgrano pasan a manos privadas se perdería un tesoro invaluable que es un posible retorno del transporte de pasajeros para Santa Fe y toda la región".

"Mas allá de dar de baja el proyecto de recuperar el tren de pasajeros de Santa Fe - Laguna Paiva, lo cual rechazamos esa decisión cuando interpelamos en el Congreso en la comisión de Transporte, se debe preservar el uso de esos terrenos para una eventual recuperación en un futuro. El único que puede preservarlo es la gestión pública de esos terrenos", señaló.

Profundizando sobre el tema, el legislador apuntó: "No hablamos de todos los terrenos, sino todo aquello a la posible recuperación ferroviaria. Hay asociaciones como Santa Fe en el Tren, hay trabajos del Colegio de Arquitectos de Santa Fe junto con la UTN sobre las múltiples opciones que se abrirían con la posibilidad de recuperar los trenes de pasajeros".

En agosto se llevó a cabo una reunión de comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, en la que estuvieron presentes autoridades de la secretaría de Transporte de la Nación. Allí, al ser consultados sobre las obras del tren de pasajeros Laguna Paiva-Santa Fe, aseguraron que el estado provincial no llevó a cabo las obras necesarias como apeaderos, estaciones, pasos a nivel y banderilleros, por lo que enviarán los coches a la línea Belgrano Sur, que funciona en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

tren pasajeros santa fe laguna paiva.jpg Prueba realizada en el marco del intento de retorno del tren de pasajeros Santa Fe - Laguna Paiva.

"En una ciudad como la de Santa Fe y su zona metropolitana en crecimiento, que tiene un desborde de tránsito en sus horas pico y con un transporte automotor superado por la demanda el transporte particular se termina imponiendo con una muy mala calidad de vida por el tiempo que esto significa", continuó Toniolli.

Consultado por la posición adoptada ante desarrollos inmobiliarios que puedan darse en la zona, Toniolli indicó: "No rechazamos de plano esa posibilidad, pero no puede ser el único motor de desarrollo de una ciudad porque ya ha mostrado sus limitaciones. Una ciudad no puede crecer sin servicios y el servicio de transporte público es clave, esto sería una puñalada a la posibilidad de mejorar la movilidad de los santafesinos".

Primera reunión de la Municipalidad con vecinos

Este martes, el intendente Juan Pablo Poletti tuvo una primera reunión con vecinalistas en el contexto de la venta de terrenos fiscales ubicados detrás de la Estación Belgrano, dispuesta por el gobierno nacional. Los representantes vecinalistas, de Candioti Norte y Siete Jefes, indicaron que es un proyecto en el que se debe pensar a largo plazo y que trascienda la actual gestión.

Graciela Fiameni, presidenta de la vecinal de Candioti Norte, por LT10, afirmó que "prima la preocupación e incertidumbre" respecto al desarrollo que se proyecta. Si bien valoraron la apertura al diálogo del municipio, cuestionaron haberse enterado de los planes a través de los medios, mientras que el gobierno local llevaba meses de conversaciones con Nación.

La Municipalidad se encuentra trabajando en un "proyecto marco" que compartirá con posibles inversores, quienes podrán participar de la subasta del Estado nacional. No obstante, los vecinos señalan que aún desconocen los detalles de los planes nacionales para el predio, como los porcentajes que serán destinados a urbanización y los que quedarán reservados para un ecoparque.