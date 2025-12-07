La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

El intendente Juan Pablo Poletti aseguró que el objetivo del municipio es evitar un nuevo aumento del boleto. Mientras exige mejoras a las empresas, avanzan auditorías y sanciones para controlar frecuencias y recorridos

La situación del transporte público de pasajeros en Santa Fe volvió al centro de la agenda. Con un sistema tensionado por los costos, la caída de usuarios y los reclamos por la calidad del servicio , el intendente Juan Pablo Poletti planteó la necesidad de encontrar un equilibrio que permita sostener la operatividad sin trasladar nuevas subas al bolsillo de los santafesinos.

“ Vamos a intentar que el colectivo no tenga que aumentar ”, afirmó el mandatario en diálogo con Sol Play. Aun así, aclaró que la decisión debe ser compatible con las demandas económicas del sector empresario para garantizar la sustentabilidad del sistema.

Controles, auditorías y exigencias a las empresas

El municipio reforzó las exigencias hacia las empresas concesionarias. Poletti explicó que la meta es ofrecer “el boleto lo más barato posible con el mejor servicio posible”, y para eso se están aplicando medidas de control más estrictas.

La gestión pidió la renovación de unidades, el rediseño de recorridos y la mejora de horarios y frecuencias, especialmente en las líneas que continúan recibiendo quejas.

“Estamos convencidos de que el sistema mejoró, pero todavía tenemos que seguir controlando”, señaló. También reconoció que aún hay líneas “que no terminan de funcionar bien”, y que esas falencias derivan en auditorías y multas.

El usuario como prioridad

Más allá de las sanciones, Poletti subrayó que el foco de la gestión está puesto en la experiencia del pasajero. “Lo que más nos interesa es que el vecino vaya a la parada, que el colectivo no se le rompa, que no pierda tiempo y que tenga un servicio acorde a una ciudad capital”, afirmó.

Pese a las dificultades, el intendente destacó que Santa Fe casi no sufrió interrupciones del servicio en los últimos dos años, un dato que atribuyó al trabajo conjunto entre el municipio y las empresas: “Hubo gestión, hubo trabajo, diálogo; creo que solo tuvimos un día de paro nacional”, remarcó.

image

Un estudio del sistema de transporte

El transporte público por colectivos en la ciudad de Santa Fe atraviesa una crisis persistente que combina disminución de demanda, aumento de costos y desigualdad territorial.

Un equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL) analiza desde 2019 el funcionamiento del sistema mediante datos de la tarjeta SUBE y advirtió que, además de la caída del número total de viajes, existe un desequilibrio marcado en la accesibilidad, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables.

El proyecto, dirigido por la docente-investigadora Andrea Bosisio y desarrollado con colaboración de universidades de Madrid, forma parte del programa CAI+D Orientados a Problemas Sociales y Productivos de la Universidad Nacional del Litoral. Desde allí se estudian los cambios en la movilidad urbana antes y después de la pandemia y el impacto territorial que dejó el reacomodamiento del sistema.

Distancias

Los investigadores midieron la cercanía de las paradas de colectivos bajo el criterio de un máximo de 300 metros desde los hogares. Si bien la mayoría de la población urbana cuenta con paradas dentro de ese radio, todavía más de 55.000 personas quedan fuera de esa distancia.

El dato se vuelve más grave al cruzarse con los índices de vulnerabilidad social: tres de cada cuatro residentes que no tienen una parada cerca pertenecen a barrios de escasos recursos. Es decir, las zonas más pobres son las que tienen menos accesibilidad al transporte público.

El estudio también registró una caída notable en el uso del sistema. Al comparar los meses de prepandemia con los períodos de recuperación, las validaciones SUBE descendieron de más de siete millones en 2019 a poco más de cinco millones en 2022 y 2023. Los horarios pico se mantuvieron, pero la reducción del volumen total de viajes confirma un retroceso que aún no logra revertirse.

Tarifa

Otro aspecto central es el cambio en los tipos de tarifa utilizados. Antes de la pandemia predominaba la tarifa plana, pero en los últimos años perdió protagonismo frente al Boleto Educativo y a la tarifa con Atributo Social Federal. En 2024, un año marcado por la suspensión de subsidios nacionales y aumentos acumulados superiores al 350%, el único tipo de viaje que creció fue justamente el Boleto Educativo. Para los investigadores, este beneficio “es hoy lo que está sosteniendo el sistema”, evitando que la caída de pasajeros sea todavía mayor.

El equipo de la FICH-UNL continúa procesando información de 2024 y 2025 para completar el panorama y trabaja en un nuevo proyecto que ampliará el análisis a la movilidad y accesibilidad en el Gran Santa Fe y Paraná. La expectativa es que los resultados aporten evidencia para pensar políticas públicas en un sistema que enfrenta tensiones crecientes entre costos, cobertura y equidad territorial.