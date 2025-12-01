Continúa la campaña itinerante de vacunación en Santa Fe

La campaña de vacunación continúa en Santa Fe para atender a la población de riesgo y adultos mayores. Además, se estará vacunando contra tos convulsa

Vacunación: dónde recibir las dosis contra la gripe y la neumonía esta semana

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia . La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo , quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía .

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Durante esta semana el dispositivo se encontrará en la Terminal de Ómnibus, en el Centro de Jubilados Villa María Selva, en la Estación Belgrano y en los operativos Verano Costanera Oeste y Santa Fe Barrio.

La vacunación también contra la tos convulsa

En esta nueva etapa además, se incorpora la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta medida busca reforzar la protección de la población más vulnerable, especialmente embarazadas, adolescentes y adultos que requieren refuerzos según el calendario nacional.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en:

Lunes 1: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 9 a 14.

Martes 2: Centro de Jubilados Villa María Selva (Alvear 6133), de 9 a 14.

Miércoles 3: Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150), de 9 a 12.

Jueves 4: Operativo Verano Deportes (Costanera Oeste), de 16:30 a 19.

Sábado 6: Santa Fe Barrio Estación San Agustín (Calle Francisco Aroca), de 8:30 a 11.

Recomiendan hábitos preventivos

Desde la Subsecretaría de Salud se recuerda que la mejor forma de prevenir la tos convulsa es mediante la vacunación. La vacuna Triple Bacteriana acelular (DTPa), que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido.

A su vez, se recomienda mantener hábitos preventivos como el lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y uso de pañuelos descartables.

Calendario de vacunación asociado a esta enfermedad

2, 4 y 6 meses: Pentavalente 15 a 18 meses: Pentavalente Ingreso escolar: Triple Bacteriana Acelular (DTP) 11 años: Triple Bacteriana Acelular (DTPa) Embarazadas: Triple Bacteriana Acelular (DTPa) desde la semana 20 Personal de salud en contacto con bebés menores de 1 año: DTPa, refuerzo cada 5 años Convivientes de recién nacidos menores de 1.500 g: DTPa junto con la vacuna antigripal

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).