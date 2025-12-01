Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Continúa la campaña itinerante de vacunación en Santa Fe

La campaña de vacunación continúa en Santa Fe para atender a la población de riesgo y adultos mayores. Además, se estará vacunando contra tos convulsa

1 de diciembre 2025 · 09:20hs
Vacunación: dónde recibir las dosis contra la gripe y la neumonía esta semana

gentileza

Vacunación: dónde recibir las dosis contra la gripe y la neumonía esta semana

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Durante esta semana el dispositivo se encontrará en la Terminal de Ómnibus, en el Centro de Jubilados Villa María Selva, en la Estación Belgrano y en los operativos Verano Costanera Oeste y Santa Fe Barrio.

La vacunación también contra la tos convulsa

En esta nueva etapa además, se incorpora la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta medida busca reforzar la protección de la población más vulnerable, especialmente embarazadas, adolescentes y adultos que requieren refuerzos según el calendario nacional.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en:

  • Lunes 1: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 9 a 14.
  • Martes 2: Centro de Jubilados Villa María Selva (Alvear 6133), de 9 a 14.
  • Miércoles 3: Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150), de 9 a 12.
  • Jueves 4: Operativo Verano Deportes (Costanera Oeste), de 16:30 a 19.
  • Sábado 6: Santa Fe Barrio Estación San Agustín (Calle Francisco Aroca), de 8:30 a 11.

Recomiendan hábitos preventivos

Desde la Subsecretaría de Salud se recuerda que la mejor forma de prevenir la tos convulsa es mediante la vacunación. La vacuna Triple Bacteriana acelular (DTPa), que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido.

A su vez, se recomienda mantener hábitos preventivos como el lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y uso de pañuelos descartables.

Calendario de vacunación asociado a esta enfermedad

  1. 2, 4 y 6 meses: Pentavalente
  2. 15 a 18 meses: Pentavalente
  3. Ingreso escolar: Triple Bacteriana Acelular (DTP)
  4. 11 años: Triple Bacteriana Acelular (DTPa)
  5. Embarazadas: Triple Bacteriana Acelular (DTPa) desde la semana 20
  6. Personal de salud en contacto con bebés menores de 1 año: DTPa, refuerzo cada 5 años
  7. Convivientes de recién nacidos menores de 1.500 g: DTPa junto con la vacuna antigripal

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

vacunación Santa Fe gripe neumonía dosis
Noticias relacionadas
UNL: alimento en formato de gelatina, de colágeno hidrolizado enriquecido con vitamina C 

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

fin de la segmentacion: como afectara a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energeticos en 2026

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

Docentes universitarios de la UNL inician una semana de paro que afecta mesas de examen

Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía

Verónica Geese dejó la Secretaría de Energía de Santa Fe y sus funciones serán absorbidas por Energías Renovables

Lo último

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Último Momento
¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Ovación
Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"