La EPE ante un verano "complicado": preparan un sistema que avisará el tiempo estimado para restaurar el servicio ante un corte

Ante la inminente llegada del verano y las altas temperaturas, la EPE se prepara para lo que será una demanda que cada temporada estival rompe récords en medio de un contexto complicado. Advirtieron que no pueden asegurar que no haya interrupciones al servicio y afirmaron que Nación tendrá dificultades para generar energía .

Sobre esto se pronunció el presidente de la EPE, Hugo Marcucci, quien en diálogo con LT 10 manifestó: "Es un verano que tendrá temperaturas superiores a las normales, faltan unos 3.000 megas y esto puede llevar consecuencias en la generación de energía y que la EPE no reciba lo que necesita. Nosotros distribuimos y sino recibimos no podemos distribuir. No es una excusa, es así porque la generación y el transporte es responsabilidad de Nación".