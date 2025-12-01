La felicidad en Argentina cayó al nivel más bajo desde 2018: solo el 48,3% de la población afirma sentirse feliz

Según un estudio de la Universidad Siglo 21, el índice cayó 2,6 puntos en seis meses y se ubica entre los valores más bajos registrados en los últimos ocho años. El estudio muestra fuertes diferencias por edad y nivel educativo.

La felicidad en la Argentina atraviesa su peor momento en casi una década. Así lo revela el segundo informe 2025 sobre Felicidad en Argentina , elaborado por Insight 21 , el think tank de la Universidad Siglo 21 , que detectó un nuevo retroceso en los niveles de bienestar emocional de la población.

Según los resultados, correspondientes al segundo semestre del año, solo el 48,3% de las personas encuestadas se considera feliz con su vida , el registro más bajo desde 2018. La cifra representa una caída de 2,6 puntos porcentuales respecto del primer semestre (50,9%) y de 6,2 puntos en comparación con el cierre de 2024 (54,5%).

El estudio —realizado en siete ciudades del país— analiza además las diferencias del bienestar según género, edad y nivel educativo, así como la evolución histórica desde que Insight 21 comenzó a medir el indicador en 2018.

Leve mejora en la conformidad con la vida, pese a la caída del índice global

Pese al retroceso general, algunos indicadores muestran matices. El informe indica que el 33,1% de las personas está conforme con la mayoría de los aspectos de su vida y la misma proporción afirma que no cambiaría nada si pudiera vivirla nuevamente. Sin embargo, la caída sostenida del índice global confirma una tendencia en baja que se profundiza desde 2023.

En el análisis por género, el informe detalla que hombres (49,5%) y mujeres (47,4%) presentan niveles similares de felicidad, con una baja generalizada respecto al semestre anterior. No obstante, la caída es más abrupta en mujeres, con un descenso de 3,7 puntos, mientras que entre los hombres la baja es más moderada.

Entre los grupos etarios, quienes tienen entre 18 y 29 años vuelven a mostrar los niveles más bajos de felicidad, con apenas 43,3% de respuestas positivas. La disminución es general en casi todos los rangos, salvo en el grupo de 50 a 59 años, donde la felicidad creció un notable 8,7%, alcanzando uno de los valores más altos para ese segmento desde el inicio de la serie histórica.

El informe también muestra contrastes según el nivel educativo. La felicidad cayó en todos los grupos, excepto entre quienes tienen estudios primarios, donde el bienestar aumentó del 52,9% al 69,2%, un incremento del 16,3%. En el extremo opuesto, la mayor caída se registró entre quienes poseen posgrado, donde solo el 50% se considera feliz, lo que implica un derrumbe del 19,4% respecto del primer trimestre del año.

“Medir la felicidad en la población permite comprender el estado de bienestar emocional y social. Se trata de un indicador clave para el desarrollo humano sostenible, que permite anticipar desafíos y orientar decisiones tanto del sector público como del privado. Con niveles que se ubican entre los más bajos en casi una década, los resultados del informe destacan la necesidad de diseñar políticas públicas y estrategias organizacionales que fortalezcan el bienestar emocional, la salud mental y la calidad de vida”, explicó la Dra. Florencia Rubiolo, directora de Insight 21.

La Universidad Siglo 21, a través de Insight 21, realiza mediciones sistemáticas sobre bienestar y felicidad desde 2018. Sus informes se convirtieron en referencia académica para analizar la evolución del bienestar subjetivo en la Argentina. Este nuevo reporte, señalaron, reafirma el compromiso de la institución con la producción de evidencia para la toma de decisiones en ámbitos públicos y privados.