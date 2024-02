La histórica norma jurídica que Santa Fe podría invocar para dejar de aportar retenciones a Nación

El fracaso de la Ley Bases en el Congreso generó tensión entre el gobierno nacional y las provincias. El Presidente tuvo duras críticas para con los gobernadores, en especial de Santa Fe y Córdoba, por los votos adversos de los diputados de sus provincias cuando se trataba la ley en particular, luego de que muchos de ellos votaran a favor en lo general. Tras esta situación llegaron los anuncios del cese del Fondo Compensador al Transporte Público, y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Este cuadro de situación acentuó el desdén entre ambas esferas.

Fue así que comenzó a hablarse en la discusión política del Pacto de San José de Flores. Se trata de una norma antiquísima, del año 1859 para ser exactos, que promovió la incorporación de Buenos Aires a la por entonces Confederación Argentina y que se sancionara una nueva Constitución en 1860 (en la de 1853 no estaba incluida Buenos Aires).

"Los pactos son muy importantes porque fundamentan las Constituciones. El Pacto de San Nicolás de los Arroyos, de 1852, generó la Constitución de 1853, y el de San José de Flores en 1859 sentó las bases para la reforma de 1860", destacó el abogado constitucionalista Adán Costa.

exportaciones millones Santa Fe 1.jpg Las exportaciones de granos a nivel nacional cerró 2023 con una caída interanual estrepitosa de 41%

Este entendimiento, que no estuvo exento de tensiones, otorgó ciertas licencias a la provincia que aceptó unirse al Estado nacional. Entre ellas estuvo que el Banco de la Provincia de Buenos Aires no paga impuestos ni retenciones a la Nación (artículo VII del Pacto), que se complementa con el Artículo 3 de la Ley 1.029 de 1.880 que declara a Buenos Aires como capital nacional y se reitera que "El Banco de la Provincia, el Hipotecario y el Monte de Piedad, permanecerán bajo la dirección y propiedad de la Provincia, sin alteración a los derechos que a esta correspondan”. De esta forma, el Pacto se vuelve un recurso jurídico legítimo si Santa Fe o cualquier otra provincia quisiera liquidar sus exportaciones, en el caso de Santa Fe, ampliamente vinculadas al agro, a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires para de esta manera no sufrir las retenciones por parte del gobierno nacional.

"Sería verdaderamente una rebelión fiscal sin precedentes, una jugada fuerte. Lo importante es que el derecho constitucional es la llave. Podemos hacer otra constitución, no hay problema, hay un proceso, una metodología y se puede discutir una nueva constitución si queremos construir una nueva base de relación. Pero la que hoy tenemos establece relaciones claras", sentenció.

puerto santa fe toneladas granos embarque circunvalar trenes.jpeg El puerto de Santa Fe superó las 100 mil toneladas de granos embarcadas a fines de septiembre. Prensa Santa Fe Provincia

Según los datos reportados por Provincia, Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país representando el 22% de las exportaciones totales, y los principales seis destinos de las exportaciones santafesinas son India, Brasil, Países Bajos, China, Vietnam e Indonesia. El 70% de las exportaciones son de origen agropecuario y casi el 15% manufacturas de origen industrial.

El especialista subrayó que "los recursos de las provincias que capta la Nación vuelven como coparticipación" y que "esto se está alterando, y está la posibilidad de apelar a este fundamento jurídico. Sería bastante disruptivo, como también es disruptivo que por una cuestión de capricho o de imposición se suspenda por ejemplo el incentivo docente".

"Entonces acá está en juego toda la relación entre Nación y Provincia, la que a partir de un comportamiento monárquico «Te doy, no te doy; si me levanto bien o me levanto mal» cuando en realidad son reglas de relación que lo regula el derecho constitucional", dijo para concluir.