La indigencia, en debate constitucional: una propuesta para erradicar el hambre que afecta a 60.000 familias santafesinas

Un problema que se puede resolver

En la fundamentación presentada por escrito ante los convencionales, el Movimiento sostiene que la indigencia es un fenómeno reciente y medible. Para una familia tipo en Santa Fe, la CBA ronda los $420.000 mensuales. Con los ingresos que hoy perciben por programas sociales (AUH y Tarjeta Alimentar), apenas alcanzan los $238.000. La brecha de $181.000 es la que debería cubrir el Estado provincial para garantizar que ninguna familia caiga en la indigencia.

“No estamos hablando de pobreza estructural, sino de un núcleo más reducido que puede ser asistido de manera inmediata, con presupuesto razonable y sin esperar reformas macroeconómicas”, detalló Ambrosino. El documento técnico propone una actualización mensual automática del monto, basada exclusivamente en la variación de precios de los alimentos.

Ambrosino José Luis los sin techo.jpg José Luis Ambrosino. Coordinador del Movimiento Los Sin Techo. José Busiemi

De imperativo ético a norma constitucional

Según Ambrosino, hoy la asistencia a los indigentes depende de la sensibilidad de cada gobierno o funcionario, lo que vuelve al tema un “imperativo ético optativo”. En cambio, la propuesta apunta a que se transforme en una obligación vinculante, es decir, en un derecho exigible constitucionalmente.

“La seguridad alimentaria es un derecho humano básico, previo incluso al derecho a la salud o a la educación. Una persona con hambre no puede aprender, no puede pensar, no puede desarrollarse”, señaló. Y advirtió que el artículo que proponen está diseñado para activarse cuando una familia esté en “emergencia alimentaria” y no cuente con ingresos que le permitan adquirir los alimentos necesarios para vivir dignamente.

El derecho a una vivienda digna también en agenda

Además de la seguridad alimentaria, el Movimiento Los Sin Techo trabaja históricamente en el acceso a la vivienda. “Estamos colaborando con el gobierno provincial para erradicar los ranchos. La vivienda es la nave insignia de nuestra tarea, pero si no comés, no podés vivir ni construir nada”, expresó Ambrosino.

Reconoció que actualmente la relocalización de las familias que habitan en zonas vulnerables es un proceso complejo, pero que se puede avanzar con planificación y decisión política.

Propuesta constitucional

La norma sugerida por el Movimiento para su incorporación al texto constitucional es la siguiente: “La Provincia de Santa Fe procurará eliminar la indigencia, asegurando la alimentación periódica, suficiente y de calidad a las personas y/o familias que estén impedidas de obtenerla por sí mismas.”

Este artículo, explicaron, deberá tener carácter operativo y obligatorio, sin quedar sujeto a interpretaciones voluntaristas ni decisiones políticas transitorias. “La seguridad alimentaria debe estar en la Constitución porque el indigente es un ser sufriente, y todos tenemos la responsabilidad de actuar rápido y a escala masiva frente a este drama”, concluye el documento.

La entrevista completa: