La industria de Santa Fe no sufre cortes de gas por un problema mucho mayor: su bajo nivel de producción

La capacidad instalada de la industria de Santa Fe se ubica por debajo del 50%. El bajo nivel de producción actual ayuda a que el consumo de gas no sea alto y que no haya cortes en el suministro. "El consumo es similar al de la pandemia", señalaron.

Este bajo nivel de producción impacta en el consumo de energía y en consumos significativamente menores de gas, comparables a los registrados durante la pandemia. Debido a esta reducción en la demanda, las empresas de la región no están enfrentando restricciones en el suministro de gas.

El escenario ha permitido que las industrias continúen operando sin interrupciones por falta de energía, aunque presentan un problema mayor: la caída en la actividad industrial parece haber tocado fondo, pero no hay "rebote", ni crecimiento en "V".

Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, señaló que no están teniendo "inconvenientes en cuanto a interrupciones". Lo que podría presentarse como una buena noticia, esconde un gran problema.

En ese sentido, el referente industrial explicó: "El bajo nivel de producción actual ayuda a que el consumo no sea alto y que no tengamos cortes en el suministro".

Añadió que "la caída está en un 25% o 30%, según la industria, pero estamos con una capacidad instalada de menos del 50%. En comparación con momentos históricos, estamos en un consumo similar al de la pandemia".

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca del crecimiento que empieza a registrar la economía, Taborda sostuvo: "Vemos una caída muy importante que se produjo en los primeros meses y hoy esa caída se estabilizó. El mes anterior tuvimos una caída más pequeña, pero comparando con meses muy bajos como mayo y junio".

Y graficó: "Para visualizar, hoy estamos en una forma de 'L' (es decir, la caída se frenó pero no hay recuperación). Puede haber alguna actividad que rebote; algunas empresas encontraron en este punto la forma de seguir trabajando, otras están muy complicadas".

"Sobre el incremento de costos, es importante. Aunque hablan de que las tarifas fueron congeladas el mes pasado, cuando llegan las facturas uno no tiene esa impresión. La situación de ventas en baja y costos incrementándose de manera significativa es complicada para la actividad comercial e industrial, y para el sector productivo en general", postuló en declaraciones al programa "De10" emitido por "LT10".

¿Habrá crecimiento en la industria de Santa Fe tras tocar fondo?

Para Alejandro Taborda, "los crecimientos van acompañados del consumo interno, fundamentalmente de toda la pequeña y mediana empresa argentina (el 80% corresponde al mercado interno), y luego está la parte de exportación. En alguno de esos dos sectores debe venir la recuperación".

"En el mercado interno hoy se están viendo algunas comercializaciones en cuotas, lo cual es positivo para el consumo. Las tasas de interés han bajado, por lo tanto, podrían ser un factor para comenzar a recuperar el capital que las empresas fueron liquidando para pagar gastos", manifestó.

Por otro lado, inició como un problema la competencia externa: "Lo que vemos complicado es la parte de exportación. Estamos muy caros, nuestros costos internos se han incrementado en un 80% desde diciembre hasta ahora, en dólares. La exportación es crucial para la recuperación de Argentina".

"Con la exportación de productos primarios de origen agropecuario no alcanza para una recuperación. Necesitamos el valor agregado y eso no se está logrando simplemente porque no somos competitivos a nivel mundial. Esto es parte de la política macroeconómica", cerró el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe.