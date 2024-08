La investigadora Raquel Chan valoró la aprobación del trigo transgénico en EE.UU. que fue desarrollado en Santa Fe

Chan subrayó la importancia de este avance, no solo por el aval de un país con uno de los sistemas científico-tecnológicos más avanzados del mundo, sino por el impacto que tiene en la producción agrícola. "No todos los desarrollos terminan en productos que benefician al país, porque así es la ciencia: hay que hacer mucho para que algo salga bien", comparó Chan. Haciendo una analogía con el deporte, dijo: "Es como el fútbol... hay 20 chicos en un potrero y no todos van a ser Messi."

Oportunidad para el país

La aprobación de la siembra en Estados Unidos, uno de los mayores productores de trigo del mundo, representa una oportunidad para la expansión de esta tecnología. "Es ver que algo se traslada a un bien, que genera trabajo, divisas para nuestro país", señaló en declaraciones a la emisora LT10.

trigo santa fe unl conicet raquel chan.jpg Trigo tolerante a estrés hídrico desarrollado en Santa Fe.

"Una cosa es que ya esté aprobado el trigo HB4 para consumo, pero otra cosa distinta es que esté aprobado para sembrar", explicó Chan. "Eso implica que pueden producirlo, y hay otros terrenos donde se va a poder producir trigo HB4 en un país como Estados Unidos."

Proyectos científicos

A pesar del éxito, la investigadora también describió los desafíos actuales que enfrenta el equipo. "En primer lugar, estamos trabajando en sobrevivir", confesó Chan, señalando las dificultades financieras que afectan la continuidad de los proyectos científicos en Argentina. "Han anunciado que no van a pagar ninguno de los proyectos nuevos que se presentaron a partir del 2022. Haciendo malabarismos para ver cómo vamos a sobrevivir."

A pesar de las adversidades, Chan y su equipo continúan dedicados a mejorar los cultivos agronómicos, buscando producir más en el mismo terreno y desarrollar tecnologías que permitan enfrentar condiciones adversas. "Seguimos trabajando en proyectos de distintas génesis, tecnologías; todas dedicadas a mejorar los cultivos agronómicos, ya sea por tolerancia a condiciones adversas o simplemente por producir más, generar más granos, más producción", concluyó.

De Santa Fe a Estados Unidos

La decisión representa el aval de la principal potencia global, que no sólo es el principal productor de granos del mundo sino también el país que tiene uno de los sistemas científico-tecnológico del planeta. Estados Unidos produce unas 45 millones de toneladas de trigo anuales.

raquel Chan.jpg Raquel Chan, del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) Prensa

El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) evaluó al trigo HB4, un desarrollo transgénico que transfiere la tolerancia a sequía del girasol a otros cultivos, y tras un exhaustivo estudio determinó no presenta un riesgo en comparación con el trigo convencional. Esta decisión se basó en una revisión detallada que incluyó el análisis del fenotipo de este trigo genéticamente modificado, su posible impacto en el ambiente y sus características.

Aphis concluyó que el Trigo HB4 no representa en sí mismo ni contribuye con plagas vegetales y, por lo tanto, no está sujeto a la regulación descripta bajo el 7 CFR parte 340. "El Trigo HB4, así como cualquier progenie derivada de él, puede ser cultivado en Estados Unidos sin restricciones. Esta autorización también se aplica a cualquier cruza del Trigo HB4 con plantas no modificadas o con otras plantas modificadas que no estén sujetas a estas regulaciones", informó Bioceres.

Esto ocurre dos años después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el Trigo HB4 para consumo en junio de 2022.

Estados Unidos es el cuarto mercado que otorga la autorización total para producir y comercializar el trigo HB4. Este desarrollo biotecnológico de vanguardia mundial también se está sometiendo actualmente a pruebas de campo en Australia, otro de los grandes productores de trigo del planeta.

El HB4 ya fue aprobado para consumo humano y animal en otros siete países: Australia, Colombia, Indonesia, Nueva Zelanda, Nigeria, Sudáfrica y Tailandia. También se han presentado solicitudes en Bolivia, Filipinas, Uruguay y Vietnam (para consumo humano y animal, y cultivo).

La historia de una investigación

De acuerdo a información del Conicet, el proceso de investigación que llevó Chan y a su equipo al desarrollo de la tecnología HB4 tuvo un primer punto de inflexión en el descubrimiento de un gen del girasol que le confiere a esta planta mayor tolerancia al estrés por déficit hídrico.

En este sentido, Chan explicó que el proceso de investigación y desarrollo comenzó con una pregunta de ciencia pura y fundamental: “¿Cómo es que el girasol es más resiliente al estrés por déficit hídrico que la soja o el trigo?” La búsqueda de responder esa pregunta fue un impulso clave para al descubrimiento del gen HaHB4.

Los primeros ensayos para el desarrollo de transgénicos consistieron en introducir este gen en semillas de Arabidopsis thaliana, planta comúnmente utilizadas como modelo experimental a nivel de laboratorio, y obtuvieron los resultados esperado: las semillas que incorporaban el gen del girasol obtenían mayor tolerancia al estrés hídrico.

En alianza con Bioceres, comenzaron a probar qué ocurría al incorporar el gen en cultivos de interés agronómico como soja, maíz, alfalfa, trigo y otros cultivos con el gen HaHB-4 , y obtuvieron en la mayoría de los casos, resultados exitosos, que se continuaron en nuevos estudios. Estudiar el comportamiento de estos cultivos a nivel laboratorio, en el invernadero y posteriormente en el campo fue una investigación de muchos años en la que participaron especialistas en distintas disciplinas como la biología molecular, la genética, la agronomía y la bioinformática. Cabe destacar el trabajo realizado por los doctores Patricia Miranda y su predecesor el Moisés Burachik (fallecido) para lograr este hito regulatorio.

“Hace veinte años, cuando esto comenzó, no me imaginaba que podíamos llegar a este punto. Se trata de un desarrollo que fue evolucionando, primero fue aceptado en Brasil, después en Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Paraguay, un montón de países. Ahora esperamos que otros desarrollos en los que trabajamos sigan el mismo camino: que terminen convirtiéndose en productos del mercado con impacto en los sectores productivos y en el desarrollo del país”, indicó la investigadora.