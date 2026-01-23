Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Las divisiones inferiores de Unión Básquet vuelven al trabajo con horarios confirmados de preparación física.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 17:20hs
Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Prensa ASB

Las divisiones formativas de Unión Básquet retoman la actividad en el club con un cronograma estructurado que combina preparación física y trabajos con pelota. La vuelta a los entrenamientos marca el inicio formal de la temporada para las categorías menores, con planificación técnica y desarrollo integral como ejes centrales.

Unión Básquet formativas: regreso a los entrenamientos

Desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, Unión pondrá en marcha el trabajo de sus categorías formativas, en un esquema que apunta a reacondicionar físicamente a los jugadores tras el receso y, en paralelo, recuperar ritmo de juego.

La coordinación entre el área de preparación física y los entrenadores de básquet permitirá una puesta a punto progresiva, cuidando cargas y priorizando la adaptación muscular antes de elevar la intensidad competitiva.

LEER MÁS: Basabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Horarios de entrenamiento del básquet formativo de Unión

El cronograma difundido por el club establece bloques diferenciados para trabajos físicos y sesiones específicas de básquet, organizados por categorías:

Preparación física

  • U13 – 15.00

  • U15 – 16.00

  • U17 – 17.00

  • U21 – 18.00

Entrenamientos de básquet

  • U13 – 16.00

  • U15 – 17.00

  • U17 – 18.00

  • U21 – 19.00

Este esquema busca optimizar el tiempo en cancha y consolidar fundamentos técnicos, toma de decisiones y coordinación colectiva.

LEER MÁS: Conflicto en Unión: paro del plantel de básquet por salarios adeudados sacude la Liga Nacional

El proyecto deportivo de Unión en el básquet juvenil

El regreso de las formativas de Unión Básquet no es solo una vuelta a las prácticas, sino también el puntapié inicial de un proceso formativo que prioriza el crecimiento a largo plazo. La institución apuesta al desarrollo de talentos propios, con énfasis en fundamentos, lectura de juego y preparación atlética acorde a las exigencias modernas.

Con el acompañamiento de profesores, entrenadores y familias, el club santafesino vuelve a abrir sus puertas para una nueva temporada, reforzando su identidad como semillero dentro del básquet regional y nacional.

Unión básquet
Noticias relacionadas
adrian balboa emigra a rusia ¿cuanto dinero recibira union por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

que chances tiene union de repatriar a mauricio martinez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

del blanco analizo el debut de union: nos falto el ultimo pase

Del Blanco analizó el debut de Unión: "Nos faltó el último pase"

cristian tarragona y el debut de union: estamos recien aflojando las piernas

Cristian Tarragona y el debut de Unión: "Estamos recién aflojando las piernas"

Lo último

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Es reabrir permanentemente la herida: la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

Último Momento
Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Es reabrir permanentemente la herida: la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia y fijaron una cláusula millonaria de salida

Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia y fijaron una cláusula millonaria de salida

Ovación
Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"