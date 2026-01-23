Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Las divisiones inferiores de Unión Básquet vuelven al trabajo con horarios confirmados de preparación física.

Las divisiones formativas de Unión Básquet retoman la actividad en el club con un cronograma estructurado que combina preparación física y trabajos con pelota. La vuelta a los entrenamientos marca el inicio formal de la temporada para las categorías menores, con planificación técnica y desarrollo integral como ejes centrales.

Desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, Unión pondrá en marcha el trabajo de sus categorías formativas , en un esquema que apunta a reacondicionar físicamente a los jugadores tras el receso y, en paralelo, recuperar ritmo de juego.

La coordinación entre el área de preparación física y los entrenadores de básquet permitirá una puesta a punto progresiva, cuidando cargas y priorizando la adaptación muscular antes de elevar la intensidad competitiva.

LEER MÁS: Basabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Horarios de entrenamiento del básquet formativo de Unión

El cronograma difundido por el club establece bloques diferenciados para trabajos físicos y sesiones específicas de básquet, organizados por categorías:

Preparación física

U13 – 15.00

U15 – 16.00

U17 – 17.00

U21 – 18.00

Entrenamientos de básquet

U13 – 16.00

U15 – 17.00

U17 – 18.00

U21 – 19.00

Este esquema busca optimizar el tiempo en cancha y consolidar fundamentos técnicos, toma de decisiones y coordinación colectiva.

LEER MÁS: Conflicto en Unión: paro del plantel de básquet por salarios adeudados sacude la Liga Nacional

El proyecto deportivo de Unión en el básquet juvenil

El regreso de las formativas de Unión Básquet no es solo una vuelta a las prácticas, sino también el puntapié inicial de un proceso formativo que prioriza el crecimiento a largo plazo. La institución apuesta al desarrollo de talentos propios, con énfasis en fundamentos, lectura de juego y preparación atlética acorde a las exigencias modernas.

Con el acompañamiento de profesores, entrenadores y familias, el club santafesino vuelve a abrir sus puertas para una nueva temporada, reforzando su identidad como semillero dentro del básquet regional y nacional.