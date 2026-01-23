Uno Santa Fe | Unión | Unión

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

El deportista de Unión fue citado a la concentración nacional con vistas al Mundial de atletas con Síndrome de Down que se disputará en junio.

23 de enero 2026
Matías Figura dio un paso enorme en su carrera deportiva al ser convocado a la primera concentración oficial de la Selección Argentina de atletas con Síndrome de Down. La citación forma parte de la preparación para el Mundial, donde representará al país en una competencia de alto rendimiento.

La convocatoria de Matías Figura marca un reconocimiento al esfuerzo sostenido y la disciplina en los entrenamientos en Unión donde entrena habitualmente. El llamado a la Selección Argentina implica ingresar a un proceso de evaluación física y técnica junto a otros atletas de distintos puntos del país.

Durante esta concentración, el cuerpo técnico nacional analizará marcas, tiempos, coordinación y respuesta a distintas cargas de trabajo. El objetivo es conformar el plantel definitivo que competirá a nivel internacional, priorizando tanto el rendimiento como la evolución integral de cada deportista.

Mundial de atletas con Síndrome de Down

El gran objetivo en el horizonte es el Mundial de atletas con Síndrome de Down, que se disputará en Hungría entre el 14 y el 20 de junio. Se trata de un evento de relevancia global, donde participan delegaciones de numerosos países y se promueve el deporte inclusivo de alto nivel.

La competencia reúne disciplinas que exigen preparación física específica, planificación a mediano plazo y acompañamiento profesional. Para los atletas convocados, vestir la celeste y blanca en este contexto representa no solo un logro deportivo, sino también un mensaje de superación y visibilidad.

Un orgullo deportivo y humano

La presencia de Matías Figura en esta instancia es motivo de orgullo para Unión y para toda la comunidad que acompañó su desarrollo. Su historia refleja constancia, pasión por el deporte y una fuerte vocación por superarse día a día.

