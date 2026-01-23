Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón empató con Paysandú, pero cayó por penales y volvió a dejar más dudas que certezas

Colón igualó en el tiempo reglamentario, perdió 5-3 en la definición desde los doce pasos y mostró falencias defensivas y falta de claridad futbolística.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 22:16hs
Colón empató con Paysandú, pero cayó por penales y volvió a dejar más dudas que certezas

Colón mostró dos caras bien marcadas en el primer tiempo del segundo amistoso ante Paysandú por la Serie Río de la Plata. Le costó hacerse dueño de la pelota, nunca logró imponer condiciones desde el juego asociado y terminó pagando caro un error defensivo que le permitió al equipo uruguayo igualar un partido que, hasta ese momento, parecía controlado.

Partido chato entre Colón y Paysandú

El inicio fue trabado y con un Colón incómodo. A pesar de la idea que pregona Ezequiel Medrán, el equipo cayó reiteradamente en el pelotazo, una vía que terminó siendo funcional solo a medias. Paysandú aprovechó esos pasajes de desconcierto, cerró espacios y obligó al Sabalero a jugar incómodo, lejos de un circuito claro de pases en el mediocampo.

Sin embargo, las situaciones más claras fueron de Colón. A los 14 minutos, Ignacio Lago rompió el cero con una buena definición, coronando una de las pocas acciones en las que el equipo logró atacar con decisión. El gol no modificó el desarrollo: Colón siguió sin adueñarse del trámite y el partido se jugó más como quiso el conjunto uruguayo que como lo pretendía el rojinegro.

Una de las notas positivas pasó por el aspecto físico. Este Colón mostró una altura que no tuvo en 2025: Pier Barrios (1,83), Alan Bonansea (1,91) y Julián Marcioni (1,86) le dan otra presencia aérea a un equipo que el año pasado sufrió demasiado la pelota parada y fue uno de los que más goles recibió por esa vía.

LEER MÁS: Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

En el mediocampo, Ignacio Antonio fue de lo más activo, movedizo y participativo, intentando darle dinámica a un sector que nunca terminó de encontrar un conductor claro. Esa ausencia se notó con el correr de los minutos: Colón no fue certero en los últimos metros y esa falta de claridad terminó fortaleciendo a Paysandú, que se animó un poco más.

A los 40 minutos llegó el empate. Un centro desde el sector izquierdo de Colón encontró a Leonardo Gómez completamente solo dentro del área, sin marcas, y el jugador de Paysandú no perdonó de cabeza. Hasta ese momento, daba la sensación de que el equipo uruguayo no iba a inquietar demasiado, pero le bastó su primera llegada clara y un error defensivo del Sabalero para empardar el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/serierdelp/status/2014847874530451759?s=46&partner=&hide_thread=false

El gol expuso varias falencias. Colón no tuvo reacción inmediata, siguió sin encontrar espacios y dejó en evidencia la falta de un conductor futbolístico. Ignacio Lago, autor del gol, no logró sostener el protagonismo ni acercarse al nivel que puede ofrecer, y el equipo lo sintió.

El primer tiempo se cerró con más dudas que certezas para Medrán, que seguramente se fue al vestuario con varias preguntas abiertas. Sobre el final, a los 45 minutos, Matías Muñoz vio la tarjeta amarilla en un contexto de nerviosismo creciente.

Segundo tiempo con escaso fútbol

Para el complemento, Ezequiel Medrán movió rápido el banco: Facundo Castet dejó la cancha y en su lugar ingresó Leandro Allende, en busca de mayor firmeza por el sector izquierdo. Sin embargo, los problemas de Colón no pasaron tanto por nombres como por funcionamiento.

El equipo volvió a mostrar falencias defensivas, especialmente en las transiciones hacia atrás. Cada pérdida encontró al Sabalero mal parado y dejó la sensación de ser un conjunto al que le puede costar —y mucho— sostener duelos mano a mano a lo largo del torneo.

A los 5 minutos, Colón tuvo una buena transición ofensiva. Ignacio Lago condujo con decisión, llegó al área y sacó el remate, aunque no pudo frenar antes de definir y el disparo perdió dirección. Fue una acción que reflejó lo mejor y lo peor del equipo: velocidad para atacar, pero poca claridad en la resolución.

LEER MÁS: Bonazzola: "Recibimos un club en crisis, pero Colón se está poniendo de pie"

Seis minutos más tarde llegó otra situación clara. Lago filtró una muy buena pelota para Conrado Ibarra, que condujo y definió picándola ante la salida del arquero, pero el remate se fue por encima del travesaño. La sociedad entre Lago e Ibarra por el sector izquierdo fue, sin dudas, una de las notas más interesantes del partido y de lo poco que logró generar peligro sostenido.

A los 14 minutos, Medrán realizó una fuerte rotación: ingresaron Lértora, Sarmiento, Cano, Castro y Godoy, mientras que dejaron el campo Matías Muñoz, Ibarra, Lago, Marcioni y Bonansea. Con tantas modificaciones, Colón perdió aún más fluidez y el partido se desordenó.

A los 24 minutos volvieron a llegar cambios: entraron Beltrán y Maillier en lugar de Peinipil e Ignacio Antonio. El equipo nunca terminó de acomodarse y siguió mostrando desajustes defensivos y escasa elaboración en ataque.

La más clara del tramo final llegó a los 79 minutos. Maillier metió una pelota profunda perfecta, sacó un remate de zurda que dio en el palo y, en el rebote, Cano tuvo el gol servido, pero le pegó mal y la pelota se fue afuera. Fue la última gran chance de un partido que dejó más interrogantes que respuestas.

Más allá del empate en el tiempo reglamentario, y al tratarse de un encuentro amistoso, se decidió que el partido se definiera por penales. En la tanda desde los doce pasos, Colón no estuvo fino y terminó cayendo por 5 a 3, cerrando una noche que volvió a exponer a un equipo en plena construcción, con errores repetidos, falta de claridad futbolística y un camino todavía largo por recorrer antes del inicio de la competencia oficial.

Colón Paysandú Serie Río de La Plata
Noticias relacionadas
pier barrios: tenemos la obligacion de ser protagonistas y devolver a colon a primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

alan bonansea es refuerzo de colon y firma hasta diciembre de 2026

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

bonazzola: neris ya fue intimado para entrenar, porque colon es dueno del pase

Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

ezequiel medran meteria mano en colon para el amistoso ante paysandu fc

Ezequiel Medrán metería mano en Colón para el amistoso ante Paysandú FC

Lo último

Ignacio Lago, tras el empate de Colón: Somos un plantel nuevo y la idea se va notando

Ignacio Lago, tras el empate de Colón: "Somos un plantel nuevo y la idea se va notando"

Colón empató con Paysandú, pero cayó por penales y volvió a dejar más dudas que certezas

Colón empató con Paysandú, pero cayó por penales y volvió a dejar más dudas que certezas

Marcha por Jeremías: Santo Tomé se movilizó para reclamar justicia y pedir la baja de la edad de imputabilidad

Marcha por Jeremías: Santo Tomé se movilizó para reclamar justicia y pedir la baja de la edad de imputabilidad

Último Momento
Ignacio Lago, tras el empate de Colón: Somos un plantel nuevo y la idea se va notando

Ignacio Lago, tras el empate de Colón: "Somos un plantel nuevo y la idea se va notando"

Colón empató con Paysandú, pero cayó por penales y volvió a dejar más dudas que certezas

Colón empató con Paysandú, pero cayó por penales y volvió a dejar más dudas que certezas

Marcha por Jeremías: Santo Tomé se movilizó para reclamar justicia y pedir la baja de la edad de imputabilidad

Marcha por Jeremías: Santo Tomé se movilizó para reclamar justicia y pedir la baja de la edad de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a la madre de la menor imputada por el asesinato del adolescente

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a la madre de la menor imputada por el asesinato del adolescente

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Ovación
Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Bonazzola: Recibimos un club en crisis, pero Colón se está poniendo de pie

Bonazzola: "Recibimos un club en crisis, pero Colón se está poniendo de pie"

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"