Pier Barrios: "Tenemos la obligación de devolver a Colón a Primera"

Pier Barrios, capitán en los amistosos, valoró los trabajos de Colón en Uruguay y asumió la responsabilidad de pelear arriba en la Primera Nacional.

Desde Uruguay, en plena etapa de preparación, el defensor y capitán Pier Barrios empieza a meterse de lleno en el rol que vino a ocupar en Colón : referente dentro y fuera de la cancha.

El defensor, que ya dejó su sello con un gol ante Miramar Misiones, analizó en diálogo con RTS Medios el presente del Sabalero, la conformación del nuevo plantel y los objetivos para una temporada que tendrá una meta clara: el ascenso.

Crecimiento colectivo y confianza en Colón

Más allá de la satisfacción personal por haber marcado en su debut, Barrios puso el foco en el funcionamiento grupal. “En lo individual siempre es lindo marcar, más siendo defensor, pero estoy más contento por el funcionamiento del equipo. Estamos creciendo, nos estamos conociendo y vamos por buen camino, que es lo más importante”, destacó.

La pretemporada en tierras uruguayas le está permitiendo al equipo de Ezequiel Medrán sumar rodaje y empezar a afianzar una identidad en medio de una profunda renovación.

Un plantel que arranca de cero

Colón encaró el 2026 con una reestructuración marcada, con numerosos refuerzos y una base nueva. Para Barrios, eso también puede jugar a favor.

“Es un plantel prácticamente nuevo. Para los que llegamos es una ventaja, porque todos arrancamos en las mismas condiciones, desde cero. Eso ayuda a que nos podamos conocer y a construir bases sólidas para un torneo que es muy largo”, explicó.

Además, valoró el aporte de los futbolistas que continúan desde la etapa anterior: “Los chicos que quedaron nos recibieron muy bien y fueron fundamentales para ir armando este nuevo grupo”.

El peso de llegar a Colón

El zaguero reconoció que, si bien conocía la magnitud del club, vivirlo desde adentro lo impactó. “Siempre supe lo que es Colón, pero me sorprendió para bien lo que es el club, la ciudad y la pasión de la gente. Es un club muy grande y eso hace que la obligación de ascender sea mayor”, remarcó.

Y no esquivó la responsabilidad: “Tenemos el deber de dejar a Colón en Primera, que es para lo que nos trajeron”.

Candidatos, pero con los pies sobre la tierra

Consultado sobre si Colón es el máximo candidato al ascenso, Barrios eligió la cautela, aunque dejó en claro el rol que deben asumir. “No sé si somos el mayor candidato, pero sí tenemos la obligación de ser protagonistas. Representamos a uno de los escudos más grandes de la categoría y a un club que tiene que estar en Primera”, sostuvo.

Al mismo tiempo, advirtió sobre la dureza de la divisional: “En esta categoría la diferencia la hacen los detalles, la solidaridad, el compromiso y la entrega. Los nombres por sí solos no garantizan nada”.

Sin entrar en comparaciones con temporadas anteriores, Barrios destacó una característica que observa en el nuevo plantel. “Tenemos un equipo que se puede adaptar a diferentes situaciones, sistemas y contextos de partido. Eso es clave en esta categoría. Después hay que sumarle jerarquía y juego, porque solo corriendo no se gana, pero este grupo se complementa bien para encarar lo que venga”, analizó.

La cinta y el liderazgo

En los amistosos, Barrios llevó la cinta de capitán, algo que tomó con orgullo pero también con naturalidad. “Es una responsabilidad muy grande y un orgullo. No es para cualquiera ser capitán de un club como Colón. Pero todavía no está definido quién lo será cuando arranque el torneo”, aclaró.

Para el defensor, el liderazgo va más allá de la cinta: “Hay grandes referentes en el grupo. Lo importante es que haya líderes que guíen a los más jóvenes y que en los momentos malos podamos aparecer los más grandes”.

Con experiencia, voz de mando y claridad en los objetivos, Pier Barrios empieza a construir su lugar en un Colón que se rearma con una sola meta en la mira: volver cuanto antes al lugar que su gente siente propio, la Primera División.