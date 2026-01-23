El gobernador encabezó la entrega de camionetas 0 km para la Policía en el departamento Iriondo y sostuvo que los resultados son producto de un plan de seguridad sostenido, con inversión, método y coordinación entre fuerzas e instituciones.

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe , al encabezar este viernes la entrega de camionetas 0 km destinadas al patrullaje policial de la Unidad Regional X , en el departamento Iriondo.

El acto se desarrolló en la sede policial de Cañada de Gómez , donde el mandatario también recorrió obras que el municipio ejecuta con aportes del Gobierno provincial, como la iluminación de bulevares y la construcción de viviendas. Además, visitó el acceso a la autopista donde se proyecta una rotonda y la Escuela de Verano, en el marco de una activación de los Juegos Suramericanos 2026.

Plan de seguridad y resultados

Durante su discurso, Pullaro destacó “el plan de seguridad y el método para llevarlo adelante”, y sostuvo que Santa Fe logró “pasar de ser la provincia con mayores niveles de violencia y delito a tener parámetros similares a los de otras provincias del país”.

En ese contexto, recordó que “hubo un ministro de Seguridad nacional que vino a decir que el narcotráfico había ganado la pelea”, y remarcó que, pese a ese escenario, “muchos no claudicamos y trabajamos con valentía, decisión, inversión y método para resolver los problemas de seguridad”.

“Hoy podemos decirle a toda la provincia y a la Argentina que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en Santa Fe”, afirmó el gobernador.

Pullaro atribuyó los resultados alcanzados al trabajo del personal policial, tanto de quienes cumplen tareas en la calle como de las conducciones operativas, y resaltó además la coordinación con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y la Secretaría de Inteligencia Criminal, lo que permitió —según indicó— optimizar el uso de los recursos y las inversiones.

Inversión en equipamiento

En ese marco, el mandatario subrayó la incorporación de 720 camionetas nuevas y 3.600 vehículos adquiridos en dos años, y aseguró que “nunca nuestra Policía tuvo tantos móviles, equipamiento y armamento”.

Asimismo, remarcó que se trata de una inversión estratégica, al considerar que la seguridad es la principal prioridad del Gobierno provincial, ya que —sostuvo— sin contener al delito y hacerlo retroceder, es imposible plantear objetivos de desarrollo para Santa Fe.

Del acto participaron el intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale; el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto; la diputada provincial Clara García; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani; y el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, entre otros funcionarios.

Refuerzo del patrullaje

Por su parte, el intendente Chale señaló que “es un día para dar vuelta la página”, al dejar atrás móviles en mal estado y sumar unidades nuevas que refuerzan el servicio policial en la ciudad y la región.

El senador Rasetto destacó que la fuerza policial “se pone al servicio de la defensa de todos los ciudadanos”, mientras que la diputada García sostuvo que la incorporación de las unidades “expresa un Estado eficiente, que llega más rápido y mejor a la gente”.

En tanto, el jefe de Policía, Luis Maldonado, indicó que las camionetas entregadas son una herramienta clave dentro del plan de seguridad, basado en mapeo, métricas y monitoreo, y que contribuirán a fortalecer el servicio policial y el vínculo con la comunidad.

Características de los vehículos

Las camionetas entregadas son Chevrolet Montana, totalmente equipadas para tareas de patrullaje, y forman parte de las 720 unidades adquiridas por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. En Cañada de Gómez se entregaron ocho vehículos.

Las unidades cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores, y están preparadas para operar tanto en zonas urbanas como rurales y caminos de difícil acceso, lo que refuerza el despliegue territorial de la seguridad provincial.