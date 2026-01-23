Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bonazzola, vice de Colón, explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Alejandro Bonazzola, vice 3° de Colón, participó de la reunión donde en AFA se presentó la modalidad que reemplazará el contrato anterior

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 11:24hs
Bonazzola, vice de Colón, explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Alejandro Bonazzola, vicepresidente tercero de Colón, dio detalles en Radio Gol (FM 96.7) sobre la reunión que mantuvieron los dirigente del ascenso en la AFA, donde Claudio “Chiqui” Tapia presentó la nueva modalidad de comercialización de los derechos de televisión tras la finalización del vínculo con TyC Sports/Trisa en diciembre pasado.

LEER MÁS: Pier Barrios: "Tenemos la obligación de devolver a Colón a Primera"

El encuentro tuvo como eje central la manera en que se distribuirán y venderán las transmisiones de las categorías del ascenso, entre ellas la Primera Nacional. Según explicó Bonazzola, la idea de la AFA es modificar el sistema tradicional para generar mayor competencia entre empresas interesadas y así mejorar los ingresos que luego se reparten entre los clubes.

División en bloques para generar más ofertas de TV

La principal novedad del esquema es que los derechos audiovisuales no se ofrecerán en un único paquete, sino que se dividirán en tres bloques diferentes. De esta forma, distintas compañías podrán presentar propuestas por partes del producto, lo que permitiría elevar el valor final de la negociación.

alejandro bonazzola representa a Colón en AFA.jpg
El vice 3&deg; Alejandro Bonazzola particip&oacute; por Col&oacute;n de la reuni&oacute;n de AFA.

El vice 3° Alejandro Bonazzola participó por Colón de la reunión de AFA.

El objetivo, según se planteó en la reunión, es “recibir ofertas distintas y lograr propuestas más elevadas por parte de empresas diferentes”, una estrategia que apunta a optimizar los recursos económicos para las instituciones del fútbol argentino.

Promesa de mantener el piso e intención de crecer

En el plano económico, Bonazzola contó que Tapia llevó tranquilidad al asegurar que como mínimo se mantendrán los ingresos que se percibieron en 2025. Sin embargo, la expectativa de la dirigencia es que este nuevo formato permita un incremento “más que importante” en los montos.

A su vez, se habló de una mayor democratización en el acceso a las transmisiones, con la intención de que más partidos puedan verse y que los hinchas de todas las categorías tengan mayores posibilidades de seguir a sus equipos.

Derecho de preferencia y plazos definidos contados por el vice de Colón

Más allá del nuevo esquema, la empresa que tenía el contrato anterior mantiene un derecho de preferencia, lo que significa que podrá igualar cualquier oferta superadora y quedarse con la televisación.

LEER MÁS: Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

En cuanto a los tiempos, ya se estableció una fecha límite: las propuestas deberán presentarse por escrito en la sede de la AFA hasta el lunes 26 de enero a las 16 horas. A partir de allí, comenzará a definirse el nuevo mapa televisivo para la Primera Nacional y el resto de las categorías del ascenso.

Colón Bonazzola AFA
Noticias relacionadas
colon mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para ezequiel medran

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

la busqueda del central zurdo en colon, una tarea cada vez mas compleja

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

colon volvio a sonreir en el roque otrino y corto una racha adversa ante santa paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

los hinchas de colon le pusieron pasion al debut en la serie rio de la plata

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Lo último

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Último Momento
Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Ovación
Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"