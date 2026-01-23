Bonazzola, vice de Colón, explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Alejandro Bonazzola, vice 3° de Colón, participó de la reunión donde en AFA se presentó la modalidad que reemplazará el contrato anterior

Alejandro Bonazzola, vicepresidente tercero de Colón , dio detalles en Radio Gol (FM 96.7) sobre la reunión que mantuvieron los dirigente del ascenso en la AFA, donde Claudio “Chiqui” Tapia presentó la nueva modalidad de comercialización de los derechos de televisión tras la finalización del vínculo con TyC Sports/Trisa en diciembre pasado.

El encuentro tuvo como eje central la manera en que se distribuirán y venderán las transmisiones de las categorías del ascenso, entre ellas la Primera Nacional. Según explicó Bonazzola, la idea de la AFA es modificar el sistema tradicional para generar mayor competencia entre empresas interesadas y así mejorar los ingresos que luego se reparten entre los clubes.

División en bloques para generar más ofertas de TV

La principal novedad del esquema es que los derechos audiovisuales no se ofrecerán en un único paquete, sino que se dividirán en tres bloques diferentes. De esta forma, distintas compañías podrán presentar propuestas por partes del producto, lo que permitiría elevar el valor final de la negociación.

alejandro bonazzola representa a Colón en AFA.jpg El vice 3° Alejandro Bonazzola participó por Colón de la reunión de AFA.

El objetivo, según se planteó en la reunión, es “recibir ofertas distintas y lograr propuestas más elevadas por parte de empresas diferentes”, una estrategia que apunta a optimizar los recursos económicos para las instituciones del fútbol argentino.

Promesa de mantener el piso e intención de crecer

En el plano económico, Bonazzola contó que Tapia llevó tranquilidad al asegurar que como mínimo se mantendrán los ingresos que se percibieron en 2025. Sin embargo, la expectativa de la dirigencia es que este nuevo formato permita un incremento “más que importante” en los montos.

A su vez, se habló de una mayor democratización en el acceso a las transmisiones, con la intención de que más partidos puedan verse y que los hinchas de todas las categorías tengan mayores posibilidades de seguir a sus equipos.

Derecho de preferencia y plazos definidos contados por el vice de Colón

Más allá del nuevo esquema, la empresa que tenía el contrato anterior mantiene un derecho de preferencia, lo que significa que podrá igualar cualquier oferta superadora y quedarse con la televisación.

LEER MÁS: Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

En cuanto a los tiempos, ya se estableció una fecha límite: las propuestas deberán presentarse por escrito en la sede de la AFA hasta el lunes 26 de enero a las 16 horas. A partir de allí, comenzará a definirse el nuevo mapa televisivo para la Primera Nacional y el resto de las categorías del ascenso.