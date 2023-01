La mirada de un psicólogo y ex-Puma sobre el crimen de Báez Sosa: "Hay un manojo de bandoleros que salieron a cazar a un pibe"

•LEER MÁS: "Caducó", "flasheamos, matamos a uno": qué revelaron los chats escalofriantes de los rugbiers

Dalla Fontana señaló: "Estos asesinos crueles no parecen pertenecer a algún tipo de estructura de poder en su ciudad de origen como pareciera haberse planteado en algunos relatos mediáticos, análisis o crónicas. No se condicen en su tipología con el formato de alguna línea tradicionalista del rugby, no parecen formar parte de ese perfil. Con lo cual hay un manojo de bandoleros que salieron a cazar a un pibe".

Fernando Báez Sosa juicio huella .jpg

El psicólogo sostuvo que las expresiones que tuvieron los acusados, de acuerdo a lo indicado por los testigos, tiene que ver con un "sentir horrible" que corre por la conciencia de muchos de los argentinos: "Matemos al negro de mierda, matemos al paraguayo".

"La violencia está creciendo", afirmó y por tal motivo pidió que en el mundo del deporte se hagan distintas manifestaciones. Recordó que algunos clubes del Liga Santafesina de Fútbol los llamaron para hacer talleres de capacitación y así entender cuánto de la cultura que rugby, que según ellos estaba vinculada al autocontrol y el manejo de la agresividad, podía servir para contener la violencia que se estaba dando en ese ámbito y por la cual se debieron suspender algunos partidos en 2022.

El entrevistado remarcó: "Por supuesto que el rugby naturalizó durante un tiempo la violencia, formas barbáricas, primitivas de festejos, de bautismos. Por supuesto que fueron ámbitos donde el extremo del machismo caracterizó la conducción y la gestión de las instituciones. Es importante ver cómo están parados los deportes en relación con lo que ocurre en la sociedad y qué función positiva o negativa pueden tener para mejorar algunas conductas sociales".

El experto dio a conocer que hay varias corrientes sociológicas que estudian el deporte y que plantean que hubiera sido imposible sin el desarrollo del deporte moderno la contención de la violencia que era propia de los grupos de poder en Inglaterra.

"La fuente de la agresividad en el ser humano es permanente, en el adolescente es descontrolada cuando no existe la madurez suficiente y el trabajo que tiene que ser permanente", expresó. Y agregó: "Lo que constituye el bullying no es solo el abusador contra el abusado sino toda la tribuna que mira sin hacer nada".

Fernando Báez Sosa juicio forense.jpg

Otro de los puntos que analizó fue el lugar que tuvo la droga en este caso, ya que en los chats de los acusados aparece que antes, durante y después ellos estaban buscando y procurándose sustancias ilegales para consumir. Al respecto, manifestó: "Esto no está formando parte de la investigación, entonces qué ocurre con una Argentina que desde algunos espacios de poder, de la academia, de la ideología, los medios e incluso algunas disciplinas están planteando tender una línea a la liberación irrestricta al consumo de drogas y hablar de consumo problemático y no problemático en niños y adolescentes. No sé si realmente hay algún tipo de consumo de droga no problemático en chicos de esta edad, está a la vista que por lo menos agrava la incidencia de ciertos elementos".

"La violencia crece en los barrios de nuestra ciudad a contramano de la pérdida de la vida de los clubes. Cuando la Argentina supo tener más chicos adentro de los clubes, la violencia era mucho menor. Nunca el deporte es un elemento que provoca violencia, siempre disminuye, así surgió el deporte moderno", cerró.

