La Municipalidad brindará diferentes servicios este sábado en la vecinal El Tránsito

En el marco del Programa Santa Fe Barrio, la Municipalidad estará en la vecinal El Tránsito, para dar respuesta a necesidades de la ciudadanía desde la cercanía

30 de enero 2026 · 09:14hs
La Municipalidad de Santa Fe informa que este sábado 31, en la vecinal El Tránsito (Pavón 5368), se realizarán diferentes intervenciones en el marco del programa Santa Fe Barrio. Las atenciones descentralizadas de la Municipalidad buscan dar respuesta a las necesidades de los vecinos desde la cercanía de sus barrios.

Vacunación y salud

La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía. También se realizará la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

El municipio también incorporó durante el mes de diciembre la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Además, se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

Imusa

El Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) continuará con las jornadas de castración para el cuidado y control responsable de mascotas, el servicio estará activo de 7 a 11, vale recordar que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y seis horas de líquidos, además, ser mayores de seis meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de posparto.

Eco canjes

La iniciativa busca que los vecinos lleven residuos secos como papel, cartón, plásticos, latas, vidrios y telgopor, y se lleven a cambio plantines o chips de leña, el stand estará presente en la vecinal a partir de las 8 y hasta las 11.

La Municipalidad de Santa Fe sigue fortaleciendo el Compromiso por una Santa Fe + Limpia con Eco Canjes móviles en distintos puntos de la ciudad. La propuesta tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los recolectores urbanos, continuar con la campaña Separado No es Basura y promover la educación ambiental.

Municipalidad Santa Fe vecinal El Tránsito Imusa
