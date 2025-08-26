La Municipalidad continúa con los talleres de compostaje domiciliario

Uno Santa Fe | Santa Fe | talleres

Para continuar con las prácticas sustentables en la ciudad, la Municipalidad de Santo Tomé continúa con la realización de nuevos talleres. Conocé los días, lugares y horarios

26 de agosto 2025 · 10:53hs
gentileza

La Municipalidad de Santo Tomé continúa impulsando prácticas sustentables en la ciudad y, en este marco, se realizó una nueva edición del Taller de Compostaje Domiciliario en la Vecinal 12 de Septiembre, ubicada en Lisandro de la Torre 3589.

taller compostaje 2
Durante la jornada, los vecinos tuvieron la oportunidad de aprender en qué consiste el compost, cómo elaborarlo y de qué manera incorporar el uso de composteras en sus hogares como una alternativa sencilla para reducir residuos y cuidar el ambiente.

Con el mismo propósito, ya se encuentran programados nuevos encuentros abiertos a la comunidad:

-Martes 2 de septiembre, a las 15:30 horas, en la Vecinal Villa Libertad (Cibils 4066).

-Lunes 15 de septiembre, a las 16:00 horas, en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral).

La inscripción está abierta y se puede realizar comunicándose al 3425462862, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Cabe destacar que en cada taller se entregan composteras a los participantes, reafirmando así el compromiso de la Municipalidad de Santo Tomé con la promoción de hábitos responsables y el cuidado del ambiente.

talleres Santo Tomé
