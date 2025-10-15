La Municipalidad reanudó los trabajos de pavimentación y desagües en calle General López

Continúan sobre la media calzada sur, con reducción de circulación y señalización. Los trabajos incluyen reconstrucción de pavimento y desagüe pluvial

Este miércoles 15 de octubre, a partir de las 8, personal de la Municipalidad de Santa Fe reanudaron los trabajos de reparación de pavimento y reconstrucción de rejilla de desagüe en calle General López , al oeste de su intersección con calle San Jerónimo.

Estas tareas forman parte del plan de mejoras viales para optimizar la infraestructura urbana y garantizar una circulación más segura en la ciudad.

Tras haberse completado los tiempos de fraguado correspondientes a la primera etapa de intervención (mano norte), se avanzará ahora sobre la media calzada restante (mano sur).

Detalles de los trabajos de la Municipalidad

Las tareas incluirán el aserrado y roturación del pavimento deteriorado, la limpieza del sector intervenido, la colocación de nuevas piezas de desagüe por parte de la Dirección de Hidráulica, el armado de la nueva estructura y el moldeo de encofrados y hormigonado final.

Ordenamiento del tránsito

Durante esta segunda etapa, la intervención abarcará la media calzada sur, desde el cordón hasta el eje de la calle. La avenida General López mantendrá circulación en ambos sentidos, pero con reducción de calzada.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en el lugar.

El sector permanecerá señalizado y balizado tanto durante la ejecución de los trabajos como en el período de fraguado del hormigón.