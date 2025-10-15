Uno Santa Fe | Santa Fe | Municipalidad

La Municipalidad reanudó los trabajos de pavimentación y desagües en calle General López

Continúan sobre la media calzada sur, con reducción de circulación y señalización. Los trabajos incluyen reconstrucción de pavimento y desagüe pluvial

15 de octubre 2025 · 09:21hs
La Municipalidad sigue los trabajos en calle General lópez

La Municipalidad sigue los trabajos en calle General lópez

Este miércoles 15 de octubre, a partir de las 8, personal de la Municipalidad de Santa Fe reanudaron los trabajos de reparación de pavimento y reconstrucción de rejilla de desagüe en calle General López, al oeste de su intersección con calle San Jerónimo.

Estas tareas forman parte del plan de mejoras viales para optimizar la infraestructura urbana y garantizar una circulación más segura en la ciudad.

Tras haberse completado los tiempos de fraguado correspondientes a la primera etapa de intervención (mano norte), se avanzará ahora sobre la media calzada restante (mano sur).

Detalles de los trabajos de la Municipalidad

Las tareas incluirán el aserrado y roturación del pavimento deteriorado, la limpieza del sector intervenido, la colocación de nuevas piezas de desagüe por parte de la Dirección de Hidráulica, el armado de la nueva estructura y el moldeo de encofrados y hormigonado final.

Ordenamiento del tránsito

Durante esta segunda etapa, la intervención abarcará la media calzada sur, desde el cordón hasta el eje de la calle. La avenida General López mantendrá circulación en ambos sentidos, pero con reducción de calzada.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en el lugar.

El sector permanecerá señalizado y balizado tanto durante la ejecución de los trabajos como en el período de fraguado del hormigón.

Municipalidad trabajos calle General López Santa Fe reparación pavimento
Noticias relacionadas
Terminal de agrograneles en el Puerto santafesino.

India desplazó a China y es el principal destino de las exportaciones de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe hablo sobre salario y obra pública durante su visita al norte de la provincia junto a Gisela Scaglia

Pullaro tras el paro docente: "Desde que soy gobernador, les aumentamos los salarios por encima de la inflación"

Plan de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Millonaria inversión para bacheo en el macrocentro: dónde se realizarán los trabajos

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Lo último

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Último Momento
Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Habló Laurta por primera vez y dijo que todo fue por justicia

Habló Laurta por primera vez y dijo que todo "fue por justicia"

El taxista que llevó al acusado del doble femicidio a Entre Ríos contó cómo fue el viaje: Me dijo que tuvo problemas con la señora

El taxista que llevó al acusado del doble femicidio a Entre Ríos contó cómo fue el viaje: "Me dijo que tuvo problemas con la señora"

Ovación
Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Colón volvió a perder pero dejó una buena imagen hacia el inicio de la Liga Argentina

Colón volvió a perder pero dejó una buena imagen hacia el inicio de la Liga Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos