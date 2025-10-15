Uno Santa Fe | Santa Fe | bacheo

Millonaria inversión para bacheo en el macrocentro: dónde se realizarán los trabajos

Las tareas consisten en la reconstrucción de la carpeta asfáltica en sectores aledaños al centro. La inversión ronda los $1.500 millones

15 de octubre 2025 · 08:23hs
Plan de bacheo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Plan de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Con el fin de dar continuidad al plan de reconstrucción vial impulsado por el intendente Poletti, este miércoles a las 10 se abrirán los sobres de la licitación pública N°19/2025. Las tareas consisten en la reconstrucción de la carpeta asfáltica en sectores aledaños al centro.

Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio remarcó que los trabajos se realizarán en tres etapas: “La primera contempla sectores del Bulevar hacia el norte, hasta calle Iturraspe; hacia el este, Rivadavia; hacia el oeste, Freyre, como polígono de intervención. La segunda etapa sería hacia el sur de General López, J.J. Paso, también por Rivadavia y Freyre”, dijo.

trabajos de bacheo santa fe 1
Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

La tercera parte de los trabajos comprendidos por esta licitación comprende desde Urquiza hasta Gobernador Freyre, y desde Bulevar hasta General López, y se realizará durante los meses de enero y febrero. “Esta etapa la dejamos para cuando los chicos terminan la escuela, cuando notamos que el flujo vehicular de la ciudad empieza a tener menos intensidad. Allí se dan las condiciones para que la empresa pueda hacer el trabajo de manera ordenada y no generar molestias a los vecinos”, aclaró Rudi. “No es solamente bacheo, sino también recomposición de la carpeta existente”, agregó.

Las obras prevén el fresado y remoción de la carpeta asfáltica, esto significa, quitar el material existente, y reconstituirla con material nuevo. También se realizarán tareas de reconstrucción de cordones cunetas para favorecer los sectores de escurrimiento.

“Esas tareas se hacen con un sistema industrializado, en caliente, en donde la máquina quita el material viejo, lo recicla y con aporte de material nuevo vuelve a asfaltar el sector dañado determinado por todos los controles que hacen previamente a la licitación el equipo de obras públicas y la inspección correspondiente”, explicó el secretario.

Esta licitación abarca 9.600 m2, lo que significa una superficie que dobla a la etapa del Plan Integral de Bacheo finalizada en agosto. “Esta obra abraza un sector importante dentro de la ciudad, y va a posibilitar un restablecimiento del sistema vial en el sector del macrocentro que tanto lo piden los vecinos”, agregó Rudi. Se prevé que los trabajos finalicen en 120 días corridos a partir de la adjudicación.

Continuidad

Esta licitación marca la continuidad en las inversiones que realiza el municipio para la reconstrucción del sistema vial de la ciudad. En las últimas semanas se conocieron las ofertas para las tareas de perfilado y estabilización pétrea que permitirán mejorar las condiciones de transitabilidad en los barrios René Favaloro, del Tránsito, Punta Norte, Liceo Norte y Loyola Sur y Loyola Norte, y que actualmente son analizadas por la Comisión Evaluadora. “También tenemos un plan de bacheo consistente y fuerte en todo el macrocentro de la ciudad. Sumadas a las tareas que está haciendo el área de Gestión Urbana, damos cuenta de una preocupación que tiene el Intendente Poletti, que estamos resolviendo, para dar garantías a los vecinos y mejorar la transitabilidad de las calles”, aseguró Rudi.

bacheo trabajos inversión
